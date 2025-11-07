Cinci procurori anticorupție au fost audiați de Comisia de evaluare a procurorilor. „Acest proces este important pentru statul de drept și pentru țara noastră”

Astăzi, 7 noiembrie, au avut loc cinci audieri publice a procurorilor de către Comisia de evaluare a procurorilor. Au fost audiați procurorii anticorupție Elena Cazacov, Vitalie Codreanu, Anatolie Ciuleacu, Ghennadi Epure și Victor Cazacu.

Procurorul Elena Cazacov a menționat că procedura de evaluare a fost una dificilă, însă i-a confirmat că a urmat „un mod de viață onest și o conduită profesională corectă”.

„Eu mă bucur că am putut trece prin acest proces și am verificat istoricul meu atât pe aspecte etice, cât și financiare. Consider că acest proces este important pentru statul de drept și pentru țara noastră”, a declarat procurorul Ghennadi Epure.

În termen de 30 de zile, Comisia va întocmi rapoartele motivate pentru fiecare dintre cei cinci procurori, care vor include concluziile privind promovarea sau nepromovarea evaluării.

Elena Cazacov și-a început cariera de procuroră în 2010, în cadrul Procuraturii Generale (PG). În 2013 Cazacov a fost numită în funcția de procuroră în cadrul Secţiei combatere trafic de ființe umane a PG. Ulterior, în 2018, a fost transferată în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii Anticorupție. În 2018 Elena Cazacov a fost vizată într-o investigație a Ziarului de Gardă despre procurorii ajutați de părinți cu donații de milioane. Atunci, ZdG a scris că procurora în cadrul secţiei combatere trafic de fiinţe umane din cadrul PG, împreună cu soţul ei, angajat în poliţie, au primit în 2017 o donaţie de 15 mii de euro de la Serghei Cazacov, tatăl procurorei. Cu o parte din aceşti bani, cei doi soţi au cumpărat un apartament şi un automobil Hyundai Tucson.

Pe 3 noiembrie, Cazacov a cerut 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, cât și să-i fie confiscați peste trei milioane de lei și 20 de mii de euro.

În februarie 2024 Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pus punct în cazul procurorului anticorupție Vitalie Codreanu, care a participat la concursul pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), dar nu a promovat evaluarea integrității. Evaluat de două ori de Comisia Pre-Vetting, Codreanu nu a convins cel de-al doilea complet special care i-a examinat cererea de anulare a deciziei Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor din 4 decembrie 2023.

Vitalie Codreanu este primul procuror care nu promovat evaluarea reluată a integrității și își încheie parcursul spre funcția de membru al CSP printr-o decizie a CSJ de respingere a cererii de contestare. Alți doi procurori așteaptă decizia CSJ.

Decizia luată de completul special, format din magistrații Ion Malanciuc, Oxana Parfeni și Aliona Donos, este irevocabilă.

„Completul de judecată special concluzionează că, reclamantul Vitalie Codreanu, în calitatea sa de procuror, trebuia să se asigure că oferă un temei juridic clar, motivat și transparent al deciziei și întregului proces de obținere a unei locuințe de serviciu. Deși reclamantul, făcând trimitere la art. 206 din Codul administrativ, încearcă să argumenteze că Comisia independentă de evaluare era obligată în urma deciziei din 1 august 2023 să adopte o hotărâre favorabilă de promovare, această alegație nu are o acoperire legală.

Vitalie Codreanu a fost numit în funcția de procuror în 2011, în Secţia conducere a urmăririi penale în organele centrale ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Vamal al Procuraturii Generale. Acesta este procuror anticorupție din iulie 2016.

Cauzele din care Ion Codreanu nu a promovat evaluarea, conform celor invocate de Comisia Pre-Vetting, țin de utilizarea programului de locuinţe la preţ preferenţial destinat procurorilor pentru a o „ajuta” pe sora lui să achiziţioneze bunul imobil pe care mai târziu a pretins că i l-a vândut, de modalitatea prin care a dobândit un apartament de circa 49 de metri pătrați ca locuinţă de serviciu şi prin care l-a privatizat, acțiuni care s-au întâmplat în perioada 2008-2009. Primul bun imobil nu a fost indicat de candidat în declarația sa de avere, deși ar fi trebuit.

Conform primei decizii a CSJ în privința procurorului, prin care a fost dispusă reevaluarea, faptul că Vitalie Codreanu a beneficiat de un apartament la preț preferențial în anul 2008 și l-a vândut în anul 2013 „nu este o încălcare ce trezește dubii serioase cu privire la conformitatea candidatului cu criteriul de integritate etică și criteriul de integritate financiară, respectiv, soluția Comisiei de evaluare este una vădit nerezonabilă.”

Ghennadi Epure, procuror la Procuratura Anticorupție, devine director adjunct al Institutului Național al Justiției (INJ). Consiliul instituției a aprobat în ședința din 8 iulie 2025 candidatura acestuia. Epure a fost numit în funcție la propunerea directoarei Ramona Strugariu, după cum se arată în comunicatul Institutului Național al Justiție.

Absolvent al INJ, promoția 2016, Ghennadi Epure este doctor în drept și deține două masterate – în drept și în economie. Ghennadi Epure a fost desemnat marți, 30 aprilie, de membrii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) în componența Consiliului Institutului Național al Justiției (CINJ) pe un termen de patru ani.

Epure, a fost vizat de amenințări „directe”, a anunțat președintele CSP, Dumitru Obadă. Anterior, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a informat că judecătoarea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul a fost amenințată cu moartea timp de câteva luni, iar membra CSM Livia Mitrofan a fost supusă unor presiuni constante și amenințări similare.

Potrivit lui Obadă, CSP a recepționat marți, 12 august, o adresare din partea procurorului Procuraturii Anticorupție (PA), Ghenadie Epure, care împreună cu Cristina Gladcov este procuror pe cazul bașcanei Evghenia Guțul. În adresare, acuzatorul de stat comunica că primit al adresa sa amenințări.

„Este o situație absolut inadmisibilă. Încercările acestea, trebuie să spunem din start, nu vor avea succes. Procurorii onești, integri și cu curaj își vor realiza în continuare atribuțiile de serviciu. Chemarea noastră este față de organele competente de a lua atitudine, de a realiza o evaluare a riscurilor, eminența acestora cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare”, a declarat președintele Consiliului Superior al Procurorilor.

Victor Cazacu a fost numit în funcția de procuror în 2010, iar în februarie 2016 a ajuns la Procuratura municipiului Chișinău.

În 2020, procesul penal pe faptul unei eventuale finanțări din exterior a PSRM a fost conexat la cauza penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari cu implicarea „Exclusiv Media”, al cărei fondator este deputatul socialist Corneliu Furculiță. În decembrie 2019, procurorul din cadrul PA, Victor Cazacu, a solicitat Serviciului Fiscal de Stat informații despre donațiile primite de PSRM, dar și despre mai multe companii și persoane afiliate socialiștilor, printr care se numără mai mulți deputați, dar și președintele Fundației „Din Suflet”.

Potrivit documentului care a ajuns în posesia Ziarului de Gardă, PA a solicitat Serviciului Fiscal de Stat să prezinte fotocopiile tuturor actelor deținute în privința mai multor persoane și companii care au avut rapoarte financiare cu Partidul Socialiștilor (proveniența, plata impozitelor pe venit, declarații pe venit etc.).

Anatolie Ciuleacu activează în sistemul procuraturii din 29 mai 2008, atunci când a fost numit în cadrul Procuraturii raionului Leova. În aprilie 2013 a fost desemnat în calitate de procuror în Serviciul Sud al PA.