ULTIMA ORĂ Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu și solicită confiscarea a peste 3 milioane de lei și 20 de mii de euro

Astăzi, 3 noiembrie, procurorii au cerut 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat, Constantin Țuțu. Acesta este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență, scrie PRO TV.

Totodată, acuzatorii solicită ca lui Țuțu să-i fie confiscați peste trei milioane de lei și 20 de mii de euro.

Pe 31 octombrie, urmare a recursului depus de procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), arestul fostului deputat Constantin Țuțu a fost prelungit cu încă 30 de zile pentru traversarea ilegalǎ a frontierei şi pentru corupere.

Constantin Țuțu a încercat „să influențeze” angajați ai IGPF pentru a-i permite intrarea în R. Moldova. Precizările poliției – Ziarul de Gardă

Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a încercat „să influențeze” angajați ai Inspectoratului General al Poliției de FrontierăI (IGPF) pentru a-i permite intrarea în R. Moldova. Vineri, 3 octombrie, Poliția Națională a precizat că acesta este cercetat penal pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat.

Poliția Națională a făcut o serie de precizări în legătură cu reținerea lui Constantin Țuțu joi, 2 octombrie.

În ultima perioadă, acesta s-a aflat pe teritoriul din stânga Nistrului, „iar după ce a aflat că este vizat într-o cauza penală pornită pe acest fapt, din nou a traversat ilegal frontiera cu Ucraina”, a relatat Poliția într-un comunicat de presă.