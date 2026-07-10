Cinci persoane s-au înscris în concursul pentru funcția de director general al „Teleradio-Moldova”

Cinci persoane s-au înscris în concursul pentru funcția de director general al Instituției Publice „Teleradio-Moldova”, după expirarea termenului-limită de depunere a dosarelor, vineri, 10 iulie, la ora 17:00, scrie Moldova 1.

Potrivit Consiliului de Supraveghere al Companiei „Teleradio-Moldova”, în competiție s-au înscris Dorin Scobioală, Adrian Graur, Ecaterina Cheptănaru, Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa.

Următoarea etapă a concursului constă în verificarea eligibilității candidaților pe baza dosarelor depuse. Examinarea va avea loc marți, 14 iulie, începând cu ora 13:00, la sediul Companiei „Teleradio-Moldova”.

Concursul este organizat de Consiliul de Supraveghere al instituției, care urmează să evalueze dosarele depuse înainte de desfășurarea etapelor ulterioare ale procedurii de selectare a noului director general.

Funcția a devenit vacantă după ce Consiliul de Supraveghere al „Teleradio-Moldova” (TRM) a acceptat, în ședința din 27 mai, demisia din proprie inițiativă a lui Vlad Țurcanu din funcția de director general al companiei. Totodată, Consiliul a declarat vacantă funcția de director general al TRM, începând cu data de 27 mai.

În contextul în care punctajul oferit de juriul din R. Moldova în finala Eurovision 2026 a creat nemulțumiri în rândul publicului, directorul general al companiei „Teleradio Moldova” (TRM), Vlad Țurcanu, a anunțat că demisionează într-o conferință de presă, luni, 18 mai.

Acesta a afirmat că prin demisia sa dorește să transmită „un semnal clar, și anume că relațiile de fraternitate pe care R. Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate”.