Demisia lui Vlad Țurcanu din funcția de director general al TRM, acceptată de Consiliul de Supraveghere

Consiliul de Supraveghere (CS) al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM) a acceptat, în ședința din 27 mai, demisia din proprie inițiativă a lui Vlad Țurcanu din funcția de director general al companiei. Totodată, Consiliul a declarat vacantă funcția de director general al TRM, începând cu data de 27 mai. Vlad Țurcanu va asigura interimatul până la numirea unui nou succesor, scrie Moldova 1.

Hotărârea a fost susținută cu șapte voturi „pentru” și unul „împotrivă”, cel care a votat împotrivă fiind Aurelian Dănilă.

Odată cu numirea noului director general și mandatele directorilor generali adjuncți, Cornel Ciobanu și Andrei Zapșa urmează să se încheie.

În contextul în care punctajul oferit de juriul din R. Moldova în finala Eurovision 2026 a creat nemulțumiri în rândul publicului, directorul general al companiei „Teleradio Moldova” (TRM), Vlad Țurcanu, a anunțat că demisionează într-o conferință de presă, luni, 18 mai.

Acesta a afirmat că prin demisia sa dorește să transmită „un semnal clar, și anume că relațiile de fraternitate pe care R. Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate”.