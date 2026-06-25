Cinci cazuri de fraudă la telefon, raportate în ultimele 24 de ore. Care este prejudiciul cauzat și câte tentative de escrocherie au fost prevenite

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat două cazuri de fraudă telefonică, iar alte trei cazuri, comise anterior, au fost raportate de victime abia acum. Prejudiciul total depășește un milion de lei. În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, 183 de tentative de escrocherie au fost prevenite, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Analiza cazurilor evidențiază menținerea tendinței de utilizare a schemei prin care autorii se prezintă drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM), instituțiilor bancare, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului de Informații și Securitate (SIS) sau ai altor autorități publice.

„Victimele sunt convinse că pe numele lor au fost contractate credite frauduloase sau că mijloacele financiare sunt utilizate în activități ilegale, fiind determinate să contracteze credite suplimentare și să transmită banii în numerar curierilor”, precizează Poliția.

IGP accentuează că nicio instituție a statului nu solicită transmiterea banilor, iar Banca Națională a Moldovei, băncile comerciale, Poliția, SIS sau alte autorități nu cer cetățenilor să contracteze credite pentru a le „proteja” economiile.

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