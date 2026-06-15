Cetățenii moldoveni care și-au pierdut viața în accidentul din Ungaria vor fi repatriați. Șoferul microbuzului se află în stare gravă la spital

Cetățenii moldoveni care au murit în accidentul produs pe 12 iunie, în Ungaria, vor fi repatriați, potrivit ultimelor informații oferite de Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova. Șoferul microbuzului se află în stare gravă la spital.

Conform MAE, microbuzul se îndrepta spre R. Moldova.

„Potrivit informațiilor comunicate de către Ambasada R. Moldova în Ungaria, șoferul microbuzului se află în stare gravă și prezintă multiple fracturi. Celălalt pasager rănit este în stare stabilă și beneficiază de îngrijirile medicale necesare.

Ambasada R. Moldova în Ungaria este în contact permanent cu autoritățile și instituțiile medicale competente și acordă asistență consulară în vederea repatrierii persoanelor decedate”, a declarat MAE.

Din cele nouă persoane implicate în accident, șase sunt cetățeni ai R. Moldova. Pe 12 iunie, în Ungaria, un microbuz înmatriculat în R. Moldova s-a lovit de un autocamion, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. În urma coliziunii, șapte persoane au decedat, iar două au ajuns la spital.

„Potrivit informațiilor comunicate Ambasadei R. Moldova în Ungaria de către autoritățile competente, dintre cele nouă persoane aflate în microbuz, șase erau cetățeni ai R. Moldova, dintre care unele dețineau și cetățenia română, iar trei erau cetățeni români.

Cele două persoane rănite, transportate la spital pentru îngrijiri medicale, sunt cetățeni ai R. Moldova care dețin și cetățenia română”, a comunicat MAE.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile ungare, accidentul s-a produs în urma unei coliziuni inițiale între un autocamion și un autoturism. Microbuzul înmatriculat în R. Moldova a fost implicat în accident ulterior, lovind autocamionul aflat pe carosabil.