Șase din cele nouă persoane implicate în accidentul din Ungaria erau cetățeni ai R. Moldova

Șase cetățeni ai R. Moldova au fost implicați în accidentul produs vineri, 12 iunie, în Ungaria, unde un microbuz înmatriculat în R. Moldova s-a lovit de un autocamion, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. În urma coleziunii, șapte persoane au decedat, iar douăă au ajuns la spital.

„Potrivit informațiilor comunicate Ambasadei R. Moldova în Ungaria de către autoritățile competente, dintre cele nouă persoane aflate în microbuz, șase erau cetățeni ai R. Moldova, dintre care unele dețineau și cetățenia română, iar trei erau cetățeni români.

Cele două persoane rănite, transportate la spital pentru îngrijiri medicale, sunt cetățeni ai R. Moldova care dețin și cetățenia română”, a comunicat MAE.

În dimineața zilei de vineri, 12 iunie, pe teritoriul Ungariei, a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un microbuz înmatriculat în R. Moldova. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile ungare, accidentul s-a produs în urma unei coliziuni inițiale între un autocamion și un autoturism. Microbuzul înmatriculat în R. Moldova a fost implicat în accident ulterior, lovind autocamionul aflat pe carosabil.

Conform datelor preliminare comunicate de autoritățile locale, la bordul microbuzului se aflau nouă persoane, dintre care șapte au decedat, iar două au fost transportate la spital.