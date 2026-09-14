Cer noros și ploi slabe în R. Moldova: Maximele vor atinge +22°C

Luni, 14 septembrie, cerul va fi predominant noros în R. Moldova, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM). Temperatura maximă va ajunge la +22 de grade Celsius.

În centrul țării, temperaturile vor urca până la +22°C, Vântul va sufla din sud-est cu viteze de până la 9 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 80%.

În nordul țării, se așteaptă cer predominant senin, cu temperaturi de până la +20°C ziua. Vântul va fi slab, din sud-est, cu viteze de circa 9 km/h, iar umiditatea va ajunge la 75%.

Cel mai cald va fi în sudul țării, unde maximele vor atinge +23°C. Vântul va sufla din sud-est cu până la 9 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 80%.