CEC lansează Linia Fierbinte gestionată de CNA pentru raportarea cazurilor de influență financiară ilegală a alegătorilor

În urma sesizărilor privind tentative de corupere a alegătorilor în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, autoritățile au activat o Linie Fierbinte la numărul (+373) 78 710 116, gestionată de Centrul Național Anticorupție (CNA), anunță Comisia Electorală Centrală (CEC).

În context, Comisia Electorală Centrală, în calitate de coordonator al activităților grupului de lucru interinstituțional, anunță lansarea unei linii telefonice dedicate raportării prompte a acestor cazuri.

Linia Fierbinte este funcțională 24/24 pentru apeluri atât de pe teritoriul R. Moldova, cât și din afara țării și permite raportarea prin apeluri audio sau video, mesaje SMS, inclusiv prin aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram.

„Cetățenii R. Moldova aflați în țară, dar și cei din afară, care au fost abordați pentru corupere electorală, îndemnați să se înscrie în organizații sau grupuri obscure, să activeze în calitate de observatori sau funcționari electorali contra unor remunerări exagerate și dubioase sau contactați prin aplicații de mesagerie, precum Viber, Telegram sau WhatsApp, de pe numere de telefon străine sau cu prefixul R. Moldova, sunt încurajați să sesizeze aceste situații apelând Linia Fierbinte (+373) 78 710 116. În aceleași condiții pot depune sesizări persoanele care cunosc asemenea cazuri”, tranmsite CEC.

În acest context, CEC atenționează cetățenii să NU furnizeze date cu caracter personal unor persoane necunoscute sau care nu pot fi identificate în mod clar. Orice comportament suspect trebuie raportat imediat la numărul Liniei Fierbinți.