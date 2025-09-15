CEC: Începând de astăzi, cetățenii pot solicita votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare

Începând de astăzi, 15 septembrie, cetățenii pot solicita votarea la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă.

CEC precizează că cererile se fac în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 14:00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14:00 numai la prezentarea unui certificat medical.

Persoanele care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu se pot deplasa la sediul secției de votare pentru a depune personal cererea, o pot transmite prin intermediul unui membru al familiei sau al lucrătorului social, după caz asistentului social comunitar.

„Cererea privind votarea la locul aflării trebuie să fie completată personal de către alegătorul care solicită votarea la locul aflării. Cererea va include următoarele informații: datele de identificare ale solicitantului, motivul de sănătate sau alt motiv temeinic care face imposibilă deplasarea la sediul secției de votare, după caz – numele și prenumele persoanei desemnate să transmită cererea în numele solicitantului, datele de contact ale solicitantului, persoanei care a transmis cererea. La cerere se vor anexa copia de pe actul de identitate al alegătorului și, după caz, actele doveditoare care justifică solicitarea (de exemplu: certificat medical, adeverință medicală etc.)”, se arată în comunicatul de presă emis de CEC.

Cererile privind votarea la locul aflării pot fi semnate electronic și depuse la adresa de e-mail oficială a organului electoral.