Ce vreme ne așteaptă marți, 15 septembrie: prognoza meteorologilor

Pentru marți, 15 septembrie, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a prognozat vreme predominant stabilă, cu cer variabil în toată țara și temperaturi de până la 24 de grade Celsius.

În sud, temperaturile vor urca până la 24 de grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu 18 km/h, iar umiditatea va fi de 70%.

În centrul țării, maximele vor ajunge la 23 de grade Celsius, iar vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de aproximativ 65%.

În nordul țării, se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi, cu maxime de până la 19 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu 18 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 70%.