Ce prețuri vor avea motorina și benzina în perioada 3-5 octombrie. Noile tarife stabilite de ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere standard, valabile în perioada 3-5 octombrie 2026. Benzina se va scumpi ușor, iar motorina va fi mai ieftină.

Potrivit datelor publicate de ANRE, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat la un preț de cel mult 34,27 de lei, cu 4 bani mai mult decât în perioada precedentă.

În cazul motorinei, prețul maxim va fi de 35,89 de lei pentru un litru, cu 17 bani mai puțin decât în perioada precedentă.

Sursa: ANRE

Noile prețuri au fost stabilite de ANRE la 2 octombrie și sunt valabile până pe 5 octombrie.