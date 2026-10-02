LIVE TEXT Patru copii au fost returnați din partea ocupată temporar a regiunii Herson. Război în Ucraina, ziua 1682

UPDATE 22:00 Încă patru copii au fost returnați din teritoriul ocupat temporar al regiunii Herson în teritoriul controlat de Ucraina.

Potrivit Ukrinform, șeful Administrației Militare Regionale Herson, Oleksandr Prokudin, a anunțat acest lucru pe Facebook.

„Încă patru copii din partea ocupată temporar a regiunii Herson au fost returnați în teritoriul controlat de Ucraina. Este vorba de doi băieți și două fete cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani”, se arată în comunicat.

Potrivit lui Prokudin, cel mai important lucru este că acum copiii sunt în siguranță. În prezent, aceștia se află la centrele Speranță și Recuperare, unde primesc sprijin psihologic, asistență cu documentele, adăpost sigur și tot ce au nevoie pentru a se recupera.

Copiii au fost returnați în cadrul inițiativei prezidențiale „Bring Kids Back UA”, cu asistența organizației caritabile „Save Ukraine”.

Conform raportului, 208 copii au fost returnați din partea ocupată temporar a regiunii Herson de la începutul anului.

UPDATE 16:41 În noaptea de 2 octombrie, Forțele Armate ale Ucrainei au atacat patru rafinării de petrol din Rusia. Informația a fost furnizată de viceprim-ministrul rus, Aleksandr Novak, care a spus că toate atacurile au fost respinse, iar echipamentele tehnologice ale întreprinderilor nu au fost afectate. „Chiar în această noapte a avut loc un atac asupra a patru dintre rafinăriile noastre. Practic, am respins toate atacurile asupra întreprinderilor noastre”, a declarat el, scrie The Moscow Times.

Oficialul rus nu a precizat care au fost obiectivele vizate, dar a menționat că posibilele pagube sunt evaluate în prezent doar la una dintre rafinării.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat executarea unor atacuri la distanță pe teritoriul Rusiei, subliniind că în ultimele 24 de ore au fost lovite obiective petroliere de lângă Samara și Volgograd.

„A fost desfășurată o operațiune eficientă în Marea Neagră, în regiunile Voronej, Nijni Novgorod, Volgograd, Samara și Krasnodar, asupra aerodromurilor, întreprinderilor, rafinăriilor, centrului racheto-spațial și depozitului de muniții ale ocupanților”, a adăugat el.

De asemenea, Zelenski a publicat imagini cu consecințele atacurilor, în care se pot observa incendii puternice și coloane mari de fum la diferite obiective.

„Răspundem pe merit escaladării rusești prin sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune. Practic, în fiecare zi avem rezultate importante. În ultimele 24 de ore, au fost lovite obiective petroliere din regiunile Samara și Volgograd. A existat o activitate eficientă în Marea Neagră, precum și în regiunile Voronej, Nijni Novgorod, Volgograd, Samara și Krasnodar asupra aerodromurilor, întreprinderilor, rafinăriilor, centrului racheto-spațial și depozitului de muniții ale ocupanților. Mulțumesc luptătorilor pentru precizie și profesionalism”, a scris președintele Ucrainei.

UPDATE 15:57 Ucraina a primit 2,9 miliarde de euro din partea Uniunii Europene astăzi, 2 octombrie, după ce Kievul a adoptat mai multe reforme cheie, scrie Kyiv Independent.

„În timp ce Ucraina se apără împotriva agresiunii Rusiei, ea continuă totodată să implementeze reforme ample în cadrul Planului pentru Ucraina (…) Solidaritatea europeană înseamnă sprijin concret. Europa va fi alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o declarație de presă.

La rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că acesta este „un sprijin foarte oportun, care va ajuta la asigurarea stabilității macrofinanciare a Ucrainei și la consolidarea capacităților noastre de apărare”.

Transmiterea fondurilor vine la o zi după ce oficiali din UE și din guvernul ucrainean au discutat despre situația financiară a Ucrainei pentru anul 2026. Kievul a reconfirmat că va efectua reformele convenite anterior, iar Bruxelles-ul a clarificat valoarea sprijinului disponibil.

Sursa citată scrie că reformele care au deblocat această nouă tranșă de 2,9 miliarde de euro au făcut parte din Planul pentru Ucraina, o listă de măsuri și modificări pe care Kievul trebuie să le pună în aplicare pentru a avansa în procesul de aderare la UE, pentru a îmbunătăți funcționarea instituțiilor statului și pentru a accesa sprijinul financiar din partea blocului comunitar.

UPDATE 14:56 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că liderul rus Vladimir Putin le-a ordonat militarilor săi să renunțe la restricțiile care ar fi fost în vigoare în timpul atacurilor aeriene rusești anterioare asupra Ucrainei.

El a declarat acest lucru într-un interviu acordat publicației Financial Times, fiind citat de jurnalistul Christopher Miller, care a discutat cu președintele ucrainean.

Potrivit acestuia, serviciile de informații ucrainene au obținut următoarele date: „El (Putin — n. red.) a spus că acum nu mai există nicio regulă”.

Iar după aceasta, conform spuselor sale, liderul rus a ordonat să fie lansate atacuri asupra infrastructurii civile, în special asupra școlilor, spitalelor și centrelor de date. Școala din Kiev, atacată de ruși cu o zi înainte, a devenit o dovadă a amploarei unor astfel de atacuri.

UPDATE 13:56 Cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte 27 au fost rănite în urma atacurilor rusești lansate în Ucraina în ultima zi, în timp ce un autobuz de pasageri a fost lovit la Kramatorsk, scrie Kyiv Independent.

Forțele ruse au lovit un autobuz de pasageri cu o dronă de tip FPV în orașul de pe linia frontului Kramatorsk, regiunea Donețk, pe 2 octombrie, în jurul orei 7:08 dimineața, rănind două persoane, a anunțat Consiliul Municipal Kramatorsk.

Autobuzul se afla deja pe traseu și transporta pasageri în momentul în care a avut loc atacul, potrivit declarației.

„Trupele ruse au atacat din nou un mijloc de transport civil — chiar în mijlocul unei curse de dimineață obișnuite. Oamenii își vedeau pur și simplu de treburile lor și nu aveau absolut nicio legătură cu țintele militare”, se arată în declarație.

UPDATE 12:12 Turcia și Organizația Națiunilor Unite (ONU) vor purta noi negocieri cu participarea Rusiei și a Ucrainei pe tema încetării focului în Marea Neagră, a declarat o sursă diplomatică bine informată pentru Bloomberg. Potrivit acesteia, întâlnirile vor avea loc la începutul lunii octombrie și se vor desfășura pe fundalul creşterii prețurilor globale la alimente, cauzată de blocada de facto a porturilor rusești și ucrainene din bazinul Mării Negre.

Noua inițiativă diplomatică a fost discutată anterior de reprezentanți ai Turciei, SUA, Europei, Egiptului și Indiei în cadrul Adunării Generale a ONU de la sfârșitul lunii septembrie. În documentele întâlnirii, consultate de Bloomberg, se arată că participanții au formulat un „acord reciproc avantajos”, care include navigația comercială liberă și protecția porturilor, precum și a infrastructurii energetice. Se presupune că negocierile ar trebui să repete experiența inițiativei cerealiere din Marea Neagră din 2022, care a permis exportul de produse agricole din Ucraina. Cu toate acestea, în ajun, pe 1 octombrie, Vladimir Putin a declarat că va refuza propunerile de a nu ataca navele ucrainene în schimbul încetării atacurilor asupra rafinăriilor de petrol rusești.

UPDATE 9:39 În noaptea de 2 octombrie, dronele ucrainene au atacat orașele Volgograd și Samara. Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocearov, a raportat un „atac masiv cu drone asupra infrastructurii industriale”, fără a preciza ce întreprinderi au fost vizate. Potrivit guvernatorului, o clădire de locuințe a luat foc, iar o persoană a fost rănită, scrie Meduza.

La rândul lor, martorii oculari au publicat fotografii și videoclipuri cu un incendiu puternic în zona în care se află Rafinăria de Petrol din Volgograd și combinatul chimic „Kaustik”, transmite Astra. Rafinăria din Volgograd a mai fost atacată de drone ucrainene de câteva ori în trecut. De asemenea, publicația atrage atenția asupra faptului că, potrivit locuitorilor orașului, în Volgograd nu a fost emisă nicio alertă de pericol de drone.

La Samara, conform datelor Astra, a izbucnit un incendiu la stația liniară de producție și dispecerat (LPDS). LPDS „Samara” este cel mai mare parc de rezervoare petroliere din Europa și face parte din sistemul „Transneft”. Aceasta este alimentată de patru conducte de petrol din Siberia de Vest, Tatarstan, regiunea Orenburg și Kazahstan, scrie sursa citată.

8:15 O persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra Kievului, în noaptea de 1 spre 2 octombrie. O clădire rezidențială cu 25 de etaje din cartierul Darnîțki a fost avariată, scrie Kyiv Independent.

Inițial, Administrația Militară a orașului Kiev a anunțat că imobilul a fost afectat în urma atacului și că informațiile privind eventualele victime sunt verificate. Ulterior, autoritățile au confirmat decesul unei persoane și rănirea altor două.

În timpul atacului, dronele rusești au lovit din nou și Podul de Sud (Pivdenîi) peste râul Nipru, după mai multe atacuri asupra acestuia în ziua precedentă. În urma loviturilor anterioare, au fost raportate deteriorări ale unui suport al podului, carosabilului și unor elemente de protecție ale infrastructurii metroului.

După atacul din noaptea de 2 octombrie, circulația pe Podul de Sud și pe Podul Paton a fost suspendată în ambele direcții, iar pe Podul de Metrou traficul a fost restricționat spre malul drept al Kievului. Mai multe rute de autobuz au fost redirecționate prin podurile Darnîțki și Podilski, scrie sursa citată.

Atacurile asupra infrastructurii din Kiev continuă după o serie de lovituri rusești din 1 octombrie. În acea zi, două drone au lovit zona structurii de susținere a Podului de Sud, ceea ce a dus la suspendarea temporară a traficului rutier și a circulației metroului, notează publicația.