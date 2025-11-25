CBS News: Ucraina este de acord cu planul de pace, cu doar câteva „detalii minore” care au rămas de rezolvat. Zelenski ar putea zbura la Washington pentru a finaliza un acord

Un oficial american a declarat pentru CBS News că guvernul Ucrainei „a fost de acord cu un acord de pace” mediat de administrația Trump pentru a opri războiul dus de Rusia. Oficialul american și consilierul pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov, au declarat că s-a ajuns la o înțelegere comună asupra unei propuneri, detaliile urmând să fie încă stabilite.

Umerov și-a exprimat optimismul că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea călători la Washington înainte de sfârșitul lunii noiembrie pentru a finaliza un acord.

„Ucrainenii au fost de acord cu acordul de pace”, a declarat oficialul american pentru CBS News. „Mai sunt câteva detalii minore de rezolvat, dar au fost de acord cu un acord de pace.”

Un oficial american a declarat pentru CBS News că președintele rus Vladimir Putin „pare să creadă că va cuceri regiunea Donețk din Ucraina într-un fel sau altul – fie printr-o înțelegere negociată, fie pe câmpul de luptă. Negocierile administrației Trump de la Geneva au pornit de la premisa că Putin are dreptate”, scrie publicația.

Sursa citată a indicat că progresul Rusiei în orașul Pokrovsk de pe frontul estic, care este un centru logistic pentru Ucraina, „nu a fost un semn pozitiv pentru perspectivele defensive ale Kievului. Mass-media rusă se referă adesea la Pokrovsk ca la poarta de acces către regiunea industrială Donbas a Ucrainei”.

Astăzi secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a întâlnit la Abu Dhabi cu o delegație rusă și cu Kirill Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, pentru a discuta planul de pace american, au declarat surse pentru Financial Times. Potrivit acestora, discuțiile cu reprezentanții Moscovei au început luni seara, 24 noiembrie, și erau programate să continue marți. Delegația Kremlinului nu a fost specificată. O întâlnire cu Budanov va avea loc, de asemenea, marți.

Driscoll prezintă planul președintelui american Donald Trump, care a fost scurtat de la 28 la 19 puncte în urma discuțiilor cu ucrainenii de la Kiev și Geneva. Cererile de cedare a Donbasului către Rusia și alte prevederi teritoriale sensibile au fost eliminate, potrivit a două surse familiarizate cu procesul, declarate pentru Politico. Acestea au spus că cele mai dificile probleme au fost lăsate pentru negocieri față în față între Trump și Zelenski. Potrivit ABC News, prevederile care limitează dimensiunea armatei ucrainene și care oferă amnistie pentru acțiunile comise în timpul războiului au fost, de asemenea, eliminate din planul inițial.