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Cât costă un litru de motorină și benzină pe 2 august
Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețul pentru perioada 1-3 august 2026, care indică noi scumpiri la motorină și benzină.
Pentru ziua de duminică, prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard vor fi:
- 30,77 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+0,05 de bani);
- 32,54 lei/litru – pentru motorina standard (+0,28 bani).