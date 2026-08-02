Cât costă un litru de motorină și benzină pe 2 august

Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețul pentru perioada 1-3 august 2026, care indică noi scumpiri la motorină și benzină.

Pentru ziua de duminică, prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard vor fi:

30,77 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+0,05 de bani);

(+0,05 de bani); 32,54 lei/litru – pentru motorina standard (+0,28 bani).