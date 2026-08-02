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Cât costă un litru de motorină și benzină pe 2 august

Sursa foto: BLOG.SAFEFLEET.RO

Prețurile la carburanți continuă să crească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețul pentru perioada 1-3 august 2026, care indică noi scumpiri la motorină și benzină.

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Pentru ziua de duminică, prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard vor fi:

  • 30,77 lei/litru – pentru benzina COR 95 (+0,05 de bani);
  • 32,54 lei/litru – pentru motorina standard (+0,28 bani).
Sursa: anre.md

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