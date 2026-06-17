Cartelele SIM și eSIM vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act de identitate: „Anonimatul este folosit în activități ilegale și îngreunează identificarea autorilor”

Cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act de identitate. Decizia a fost aprobată de Guvern, pe 17 iunie, în scopul prevenirii fraudelor, escrocheriilor și altor abuzuri comise prin utilizarea anonimă a numerelor de telefon.

„În ultimii ani, infracțiunile care afectează cetățenii au migrat tot mai mult în spațiul digital și a comunicațiilor anonime, aceste platforme devenind instrumente folosite pentru fraude, escrocherii, apeluri false. Sunt vizate, în special, persoanele în vârstă, cetățenii aflați în situații vulnerabile, familii puse sub presiune prin scenarii false, care ajung să transfere bani infractorilor. Astăzi, o cartelă preplătită poate fi activată fără confirmarea identității, iar acest anonimat este folosit în activități ilegale și îngreunează identificarea autorilor”, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Procesul de identificare a utilizatorilor cartelelor de telefonie mobilă va putea fi realizat atât în punctele de vânzare ale operatorilor sau ale persoanelor împuternicite, cât și prin metode digitale la distanță, cum ar fi semnătura electronică, mijloacele de identificare electronică sau procesele digitale de verificare a identității, potrivit unui comunicat al Guvernului.

În același timp, sunt prevăzute garanții pentru protecția datelor cu caracter personal. Noile reguli nu permit accesul la conținutul convorbirilor, al mesajelor sau la datele de localizare. Vor fi colectate doar datele necesare pentru identificarea utilizatorului.

Totodată, măsura nu limitează accesul cetățenilor la servicii de telefonie mobilă – vânzarea cartelelor va rămâne în continuare liberă.

Noile prevederi se vor aplica doar numerelor activate după intrarea a modificărilor la Legea comunicațiilor electronice. Utilizatorii care au deja cartele preplătite active nu vor fi obligați să le reînregistreze.

Pentru implementarea proiectului este prevăzut un termen de 12 luni, astfel încât operatorii să își poată adapta sistemele și procedurile interne.

În prezent, cartelele preplătite pot fi activate fără identificarea persoanei care le utilizează. Acest lucru permite folosirea anonimă a numerelor de telefon și creează vulnerabilități pentru securitatea publică. Numerele anonime sunt utilizate frecvent în fraude telefonice și informatice, escrocherii, apeluri abuzive și alerte false cu bombă, iar lipsa datelor de identificare îngreunează stabilirea autorilor și tragerea acestora la răspundere.

Escrocheriile online și telefonice au luat amploare în ultima perioadă. Numai în perioada 12–14 iunie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a înregistrat 28 de cazuri de escrocherii telefonice, prejudiciul total estimat depășind 4 milioane de lei.

La Parlament au avut loc, vineri, 12 iunie, audieri publice privind provocările actuale și soluțiile de prevenire și combatere a fraudelor telefonice și online. Datele prezentate de instituțiile abilitate la audieri au arătat că fenomenul fraudelor telefonice și online este în continuă creștere, pe fondul digitalizării accelerate a serviciilor financiare și de comunicare. Atunci, Poliția gestiona 754 de dosare privind fraudele telefonice.