Candidatul PSRM la funcția de bașcan, promovat artificial pe TikTok de o rețea formată din circa 20 de conturi

Cel puțin 20 conturi de TikTok distribuie același conținut cu candidatul socialiștilor la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia, Fiodor Gagauz. Potrivit WatchDog, o parte dintre conturi au apărut fix în ziua lansării lui Găgăuz în campania electorală – pe 16 octombrie. L-am contactat pe Fiodor Gagauz pentru o reacție, însă acesta nu ne-a răspuns. Vom publica replica lui atunci când vom reuși să o obținem.

Fiodor Gagauz (68 de ani) este jurist de profesie, iar timp de circa două decenii (1982–2002), a deținut diverse funcții în cadrul organelor afacerilor interne ale R. Moldova, dintre care trei ani i-a dedicat funcției de șef al Departamentului de Afaceri Interne al Găgăuziei.

Deși s-a implicat în politică la scurt timp după demisia din structurile de drept, Gagauz nu a reușit să obțină o funcție electivă imediat.

În 2012, după mai multe tentative electorale eșuate, reușea să ajungă deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, însă și-a încheiat mandatul după ce a fost cooptat în 2014 de Socialiștii lui Igor Dodon pentru un mandat de deputat în Parlamentul R. Moldova.

Gagauz și-a păstrat fotoliul de deputat în trei legislaturi, fiind ales de două ori pe lista Partidului Socialiștilor din R. Moldova, iar în 2021 – pe lista Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor.

După ce nu s-a mai regăsit pe lista electorală a Socialiștilor în 2025, în iulie 2026 a anunțat că va candida independent la funcția de bașcan al Găgăuziei. În septembrie însă, după retragerea candidatului inițial al PSRM, Grigorii Uzun, Socialiștii și-au declarat susținerea pentru Gagauz.

Mai multe despre cariera, dar și averea lui Gagauz, dar și a celorlalți candidați la funcția de Bașcan găsiți aici.