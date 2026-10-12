Alegerile din Găgăuzia: opt candidați înregistrați la funcția de bașcan și 135 pentru cele 35 de mandate de deputat

Opt candidați vor concura pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, iar 135 de persoane vor lupta pentru cele 35 de mandate de deputat în Adunarea Populară a autonomiei. Procesul de înregistrare a candidaților pentru ambele scrutinuri, programate pentru 15 noiembrie 2026, s-a încheiat luni, 12 octombrie, anunță Consiliul Electoral Central al Găgăuziei.

Consiliul i-a înregistrat luni pe Ivanna Koksal, Serghei Anastasov și Oleg Garizan în calitate de candidați la funcția de guvernator (bașcan) al Găgăuziei, încheind astfel procesul de înregistrare pentru această funcție.

În buletinul de vot pentru alegerea bașcanului vor fi incluși opt candidați. Până la 14 octombrie, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei urmează să aprobe modelul și textul buletinului de vot, ordinea înscrierii concurenților electorali și, după caz, simbolurile candidaților independenți.

Tot luni s-a încheiat și procesul de înregistrare a candidaților pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei. Consiliile electorale de circumscripție Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești au înregistrat ultimii candidați.

Potrivit datelor centralizate de Consiliul Electoral Central, pentru cele 35 de mandate de deputat vor concura 135 de candidați. Dintre aceștia, 42 au fost desemnați de partide politice, ceea ce reprezintă 31,1%, iar 93 candidează independent, reprezentând 68,9%.

Din totalul candidaților înregistrați pentru funcția de deputat, 23 sunt femei (17%), iar 112 sunt bărbați (83%). În cazul a trei candidați, consiliile electorale de circumscripție au refuzat înregistrarea.

Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei se vor desfășura în cele 35 de circumscripții electorale uninominale.

Ambele scrutine sunt programate pentru 15 noiembrie 2026.