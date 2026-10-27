„O provocare bine pusă la punct”. Cum comentează Gagauz rețeaua de conturi de TikTok care-l promovează artificial

Candidatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia, Fiodor Gagauz, afirmă că nu are nicio legătură cu rețeaua de conturi de TikTok care îl promovează artificial pe platformă, distribuind postări cu imagini video și descrieri similare.

„Pe rețelele de socializare au apărut informații potrivit cărora mai multe conturi de TikTok ar fi implicate în promovarea mea. Consider că este vorba despre o provocare bine pusă la punct, al cărei scop este să mă discrediteze în calitate de candidat la funcția de Bașcan al Găgăuziei. Nu am nicio legătură nici cu aceste conturi, nici cu persoanele care se află în spatele lor”, a scris Gagauz într-o postare pe Facebook.

Acesta a cerut organelor de drept să investigheze acest caz și să stabilească „cine a organizat această campanie și în interesele cui se desfășoară”.

WatchDog a descoperit cel puțin 20 conturi de TikTok care distribuie același conținut cu candidatul socialiștilor la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia, Fiodor Gagauz. Potrivit WatchDog, o parte dintre conturi au apărut fix în ziua lansării lui Gagauz în campania electorală – pe 16 octombrie.

ZdG l-a contactat pe Fiodor Gagauz pe parcursul zilei de 26 octombrie pentru o reacție, însă acesta nu ne-a răspuns la apeluri.