Irina Gutnic a fost eliberată din funcția de directoare a S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Diana Tacu a fost numită director interimar

Irina Gutnic nu va mai activa în cadrul S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Anunțul a fost făcut de Primăria Chișinău într-o postare pe Facebook. Anterior, Irina Gutnic a fost suspendată din funcția de director general al S.A. „Apă-Canal Chișinău” pentru perioada exercitării funcției de viceprimar.

Potrivit primăriei, decizia a fost luată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.A. „Apă-Canal Chișinău” din 12 mai 2026.

„Ținând cont de faptul că, pe perioada exercitării funcției de viceprimar de către Irina Gutnic, aceasta a fost suspendată din funcția de director general al S.A. „Apă-Canal Chișinău”, ieri a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.A. „Apă-Canal Chișinău”, unde a fost luată decizia de încetare a raporturilor de muncă”, a anunțat municipalitatea.

Funcția de director interimar al S.A. „Apă-Canal Chișinău” este exercitată de Diana Tacu.

Pe 11 mai, Irina Gutnic a fost revocată din funcția de viceprimară a municipiului Chișinău, anunța primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul capitalei nu a menționat motivul deciziei de revocare.

În noiembrie 2022, Gutnic a fost numită în funcția de viceprimară a capitalei.

La finalul anului 2025, viceprimara municipiului Chișinău, Irina Gutnic a fost supusă unui control al averii și intereselor personale întocmit de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Controlul a fost pornit după ce ANI a primit o sesizare, având la bază investigația jurnalistică publicată de TV8. În sesizare se menționează că viceprimara „poartă haine și accesorii de mii de euro, pe care le-ar fi primit cadou, precum și deține în proprietate mai multe boliduri pe care le-ar fi «împrumutat» de la nașul său de cununie”.

Irina Gutnic și-a început cariera în 2003, la Ministerul Muncii, în calitate de specialist principal în cadrul Direcției raporturi de muncă. Ulterior, a lucrat la Ministerul Economiei. Pentru o scurtă perioadă a deținut funcția de șef al serviciului juridic și resurse umane în cadrul ICS „Trans Standard,, SRL, iar ulterior a devenit administrator (2012-2014) al ÎCS „Veritrans Plus” SRL.

Din 2014 până în 2017 a lucrat la Curtea de Conturi, iar din iulie 2017, a fost numită în funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.