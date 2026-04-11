Seara de Înviere în capitală: La ce oră va avea loc procesiunea de întâmpinare a Focului Haric

Sâmbătă, 11 aprilie, începând cu ora 19:00, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului” va fi organizat un program cultural-spiritual dedicat Sărbătorii Învierii Domnului, informează Primăria Municipiului Chișinău. Activitatea se va desfășura în adiacentul Catedralei, iar mai mulți artiști și colective folclorice vor interpreta cântări religioase.

La ora 20:00 va avea loc procesiunea de întâmpinare a Focului Haric, iar soborul de preoți va distribui lumina sfântă către enoriași, astfel ca toți cei prezenți să poată lua parte la acest moment de profundă semnificație spirituală.

Până la ora 22:00 vor răsuna cântări religioase și lectură duhovnicească. La 23:30 va începe Sfânta Liturghie – Slujba Învierii Domnului.

Primăria capitalei mai informează că în scuarul Catedralei vor fi instalate ecrane pentru ca cei de afară să poată urmări serviciul divin din interiorul Catedralei. De asemenea, întâmpinarea Focului Haric și Sfânta Liturghie vor fi transmise online și vor putea fi urmărite pe toate platformele Primăriei Chișinău.

Tot sâmbătă seara, în Piața Marii Adunări Naționale va fi amenajată o parcare pentru cei care vor veni la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” sau la lăcașele de cult din centru, pentru a participa la Slujba de Înviere.