Transportul public din capitală va activa în regim special în perioada sărbătorilor. Unele rute vor avea program prelungit

Pe parcursul Sărbătorilor Pascale, activitatea transportului public din capitală va fi organizată în regim special. Primarul General, Ion Ceban, a informat vineri, 10 aprilie, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, că în Noaptea Învierii, după miezul nopții, transportul public va fi gratuit.

În Noaptea Învierii – 11 spre 12 aprilie 2026 (sâmbătă spre duminică) activitatea rutelor de troleibuz nr. 2, nr. 8, nr. 10, nr. 12, nr. 22 și nr. 25 va fi prelungită până la ora 04:30.

„Pe 12 aprilie, după ora 00:00, călătoria pe rutele enunțate va fi gratuită. Duminică și luni, troleibuzele vor circula conform orarului stabilit pentru zilele de duminică”, potrivit municipalității.

De asemenea, va fi gratuit și transportul public care va circula în regim special, pe 19 și 20 aprilie, pentru a facilita accesul spre cimitirul „Sf. Lazăr”, rutele de autobuz: „C”, „D” și nr. 27.

„Municipalitatea va pune la dispoziția cetățenilor unități de transport, atât cât va fi necesar, atât la plecare, cât și la întoarcere”, mai anunță Primăria Chișinău.

Seara de Înviere în capitală: La ce oră va avea loc procesiunea de întâmpinare a Focului Haric

Sâmbătă, 11 aprilie, începând cu ora 19:00, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului” va fi organizat un program cultural-spiritual dedicat Sărbătorii Învierii Domnului.

La ora 20:00 va avea loc procesiunea de întâmpinare a Focului Haric, iar soborul de preoți va distribui lumina sfântă către enoriași, astfel ca toți cei prezenți să poată lua parte la acest moment de profundă semnificație spirituală.

Până la ora 22:00 vor răsuna cântări religioase și lectură duhovnicească. La 23:30 va începe Sfânta Liturghie – Slujba Învierii Domnului.

Primăria capitalei mai informează că în scuarul Catedralei vor fi instalate ecrane pentru ca cei de afară să poată urmări serviciul divin din interiorul Catedralei.