BNM a majorat rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară: „Decizia urmărește temperarea ritmului de creștere a prețurilor de consum”

Banca Națională a Moldovei (BNM) a majorat rata de bază la 7% anual, față de 6,5 – cât era anterior. Decizia a fost aprobată prin vot unanim de Comitetul executiv al BNM în cadrul ședinței de joi, 18 iunie, potrivit unui comunicat emis de instituție.

„Se stabilește rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 7 la sută anual”, comunică BNM.

Astfel, au fost stabilite ratele de dobândă:

la creditele overnight, la nivelul de 9,00 la sută anual;

la operațiunile repo, la nivelul de 7,25 la sută anual;

la depozitele overnight, la nivelul de 5,00 la sută anual.

„Decizia Băncii Naționale a Moldovei de continuare a măsurilor restrictive a politicii monetare este adoptată în contextul intensificării presiunilor inflaționiste provenite atât din partea ofertei, pe fundalul evoluțiilor nefavorabile ale prețurilor internaționale la resursele energetice, produsele alimentare și la materiile prime, cât și din partea cererii interne, susținute de dinamica favorabilă a venitului populației.

Astfel, decizia BNM de majorare a ratei de bază urmărește temperarea ritmului de creștere a prețurilor de consum, atenuarea efectelor secundare ale șocurilor de ofertă, stimularea economisirii în defavoarea consumului, precum și ancorarea anticipațiilor inflaționiste în vederea readucerii ratei anuale a inflației în intervalul de variație de ±1,5 puncte procentuale de la țintă inflației pe termen mediu de 5,0 la sută”, precizează BNM.

De asemenea, BNM menționează că „va continua să monitorizeze cu precauție situația macroeconomică internă și cea externă, riscurile și incertitudinile asociate evoluției inflației pe termen scurt și mediu și este pregătită să utilizeze, la necesitate, instrumentele de care dispune în vederea atingerii obiectivului fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor”.

Inflația anuală a constituit 6,76 la sută în luna mai 2026 și a rămas peste limita superioară a intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la țintă inflației pe termen mediu de 5,0 la sută.

Conform BNM, în luna de referință, dinamica inflației a depășit nivelul anticipat în Raportul asupra inflației, mai 2026. Această diferență față de prognoză a fost determinată de devierea pozitivă înregistrată pentru prețurile reglementate, fiind parțial atenuată de evoluția sub nivelul anticipat a inflației de bază, a prețurilor la produsele alimentare și a celor la combustibili.

Evoluția economiei mondiale continuă să fie marcată de un grad ridicat de incertitudine, pe fondul persistenței tensiunilor geopolitice și comerciale, precum și al riscurilor asociate funcționării principalelor rute logistice și comerciale internaționale, inclusiv a Strâmtorii Ormuz, precizează BNM.

