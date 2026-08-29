Benzina se scumpește, în timp ce motorina se ieftinește: prețul carburanților stabilit pentru următoarele patru zile

Începând cu 29 august și până la 1 septembrie 2026, prețul maxim de comercializare pentru motorină va fi mai mic decât pentru ziua precedentă. În schimb, prețul la benzină se majorează.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere standard, aplicabile în perioada menționată.

Conform datelor publicate de ANRE, prețul maxim pentru benzina 95 va crește cu 0,17 lei, în timp ce prețul maxim pentru motorină va scădea cu 0,32 lei față de ziua precedentă.

Astfel, în perioada menționată, benzina 95 se va comercializa la un preț maxim de 31,25 lei/litru, iar motorina la cel mult 32,89 lei/litru.