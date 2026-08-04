Benzina se ieftinește, iar motorina se scumpește. Prețul carburanților pentru marți, 4 august

Pe 4 august, șoferii vor plăti cu 2 bani mai puțin pentru benzină și cu 28 bani mai mult pentru motorină, față de ziua precedentă, conform noilor prețuri stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Pentru ziua de marți, prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard vor fi:

30,75 lei/litru – pentru benzina COR 95 (-0,02 lei);

(-0,02 lei); 32,82 lei/litru – pentru motorina standard (+0,28 lei).