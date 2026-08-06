Benzina se ieftinește cu 19 bani. Cât vor costa carburanții pe 6 august

Benzina și motorina vor fi mai ieftine joi, 6 august. Potrivit datelor de pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), carburanții înregistrează o scădere de preț.

Pentru ziua de joi, prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard vor fi: