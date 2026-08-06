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Benzina se ieftinește cu 19 bani. Cât vor costa carburanții pe 6 august
Benzina și motorina vor fi mai ieftine joi, 6 august. Potrivit datelor de pe site-ul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), carburanții înregistrează o scădere de preț.
Pentru ziua de joi, prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere principale de tip standard vor fi:
- 30,42 lei/litru – pentru motorina standard (-0,19 lei).
- 32,66 lei/litru – pentru benzina COR 95 (-0,16 lei);