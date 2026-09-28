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Bărbat condamnat la 11 ani de închisoare pentru viol asupra unei minore de 8 ani, reținut după ce s-a eschivat de la executarea pedepsei

Sursa: Poliția R. Moldova / Facebook

Un bărbat de 46 de ani, condamnat la 11 ani de închisoare și se eschiva de la executarea pedepsei, a fost reținut de oamenii legii, anunță luni, 28 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

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Potrivit materialelor cauzei, în anul 2022, acesta a fost acuzat de comiterea unor acțiuni cu caracter sexual neconsimțite asupra unei minore de 8 ani.

„În luna iunie 2026, prin sentința Judecătoriei, bărbatul a fost condamnat la 11 ani de închisoare. După pronunțarea sentinței, acesta s-a eschivat de la executarea pedepsei.

În baza dispoziției de căutare și executare, polițiștii au întreprins măsuri speciale de investigație pentru stabilirea locului aflării acestuia. Ca urmare a acțiunilor desfășurate, bărbatul a fost localizat și reținut în localitatea Micleușeni din raionul Strășeni”, a scris IGP.

Acesta urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip închis.

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