Axios: Trump a declarat într-o convorbire cu liderii G7 că Iranul este pe cale să capituleze. „Am scăpat de un cancer care ne amenința pe toți”

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor G7, într-o reuniune online desfășurată miercuri, 11 martie, că Iranul este „pe cale să se predea”, potrivit a trei oficiali din țările G7 informați despre conținutul apelului.

Regimul iranian nu a dat semne de capitulare sau colaps iminent, iar, în a 14-a zi a războiului, încearcă să obțină mai multă influență prin blocarea Strâmtoarea Ormuz, scrie Axios.

„Nimeni nu știe cine este liderul, așa că nu există nimeni care să poată anunța predarea”

Publicația scrie că Trump s-a lăudat cu rezultatele Operațiunii „Epic Fury” în cadrul apelului cu liderii G7 din 11 martie, spunându-le aliaților: „Am scăpat de un cancer care ne amenința pe toți”.

Deși a susținut că Iranul era pe cale să se predea, el a sugerat totodată că nu mai există oficiali în viață la Teheran care să aibă puterea de a lua această decizie, scrie Axios.

„Nimeni nu știe cine este liderul, așa că nu există nimeni care să poată anunța predarea”, a declarat Trump, potrivit a doi oficiali informați despre apel. Trump l-a numit pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, „prea ușor”, declarând anterior pentru Axios că fiul ayatollahului Ali Khamenei ar fi „inacceptabil” pentru SUA.

Într-un mesaj la televiziunea de stat, Mojtaba Khamenei a promis că va răzbuna „martirii” iranieni și că va deschide noi fronturi în război „acolo unde inamicul are puțină experiență și este extrem de vulnerabil”.

Khamenei a declarat că Iranul va continua să amenințe Strâmtoarea Ormuz, unde atacurile asupra petrolierelor au împins deja prețurile petrolului peste 100 de dolari pe baril și au declanșat temeri privind o criză economică globală.

Derogare de o lună de la sancțiunile americane asupra petrolului rusesc

Axios scrie că pe măsură ce criza din Ormuz împinge prețurile petrolului peste 100 de dolari, Rusia — un important producător de petrol — ar putea beneficia.

Cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron l-au îndemnat pe Trump să respecte apelul de a nu permite Vladimir Putin și Moscovei să exploateze războiul sau să obțină o ridicare a sancțiunilor, au declarat doi oficiali.

Câteva ore mai târziu, trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit în Florida cu consilierii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a discuta despre criza energetică globală.

Pe 12 martie, în ciuda obiecțiilor celor trei puteri europene, Departamentul Trezoreriei al SUA a anunțat o derogare de o lună de la sancțiunile americane asupra petrolului rusesc. Derogarea se aplică doar petrolului aflat deja în tranzit și impune ca acesta să nu aibă nicio legătură cu Iranul, cu scopul de a stabiliza piețele energetice globale.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a subliniat într-un comunicat că măsura „nu va oferi beneficii financiare semnificative guvernului rus”.