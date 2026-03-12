Deutsche Welle Civilii iranieni, prinși între bombe și cleștele regimului

Războiul dintre Iran, pe de o parte, și Statele Unite și Israel, pe de altă parte, continuă să zguduie țara. Civilii iranieni trăiesc sub ploaia bombardamentelor, izolați de o suspendare aproape totală a internetului, scrie Deutsche Welle.

În Iran, războiul în curs a adus cu sine o nouă tăcere digitală. Fără telefoane și internet funcționale, numeroși oameni din țară sunt imposibil de contactat.

Cu toate acestea, jurnaliștii au reușit să ia legătura cu o mamă singură din Teheran, care a părăsit metropola în a treia noapte a războiului de săptămâna trecută.

„Am plecat din oraș după ce o clădire de pe strada noastră a fost bombardată. Am văzut mai multe rachete coborând din cer”, povestește femeia.

Fotografa profesionistă, în vârstă de 42 de ani, a crezut inițial că loviturile vor viza doar oficiali de rang înalt ai regimului iranian. Se gândea, prin urmare, că va putea aștepta sfârșitul bombardamentelor în apartamentul ei și că, poate, campania militară ar putea aduce, în final, o oarecare eliberare.

Însă când bombele au început să cadă tot mai aproape de cartierul ei, speranța i-a fost înlocuită de instinctul de supraviețuire. Femeia, care a cerut să rămână anonimă, a plecat din Teheran împreună cu copilul ei și s-a refugiat la o rudă care locuiește la periferie. Are inima ceva mai ușoară de când a plecat din oraș.

Frica de o ploaie otrăvită

Oamenii rămași în Teheran se confruntă acum și cu riscul unei ploi acide, după ce loviturile americano-israeliene au atins mai multe depozite de petrol din jurul capitalei.

Nori groși și întunecați de fum s-au ridicat deasupra metropolei, iar agenția iraniană pentru protecția mediului le-a cerut oamenilor să rămână în case. Semiluna Roșie a avertizat că eventualele precipitații ar putea conține substanțe chimice nocive pentru piele și plămâni.

Însă nu doar rezervoarele de petrol sunt vizate de atacuri în acest oraș atât de dens populat, cu aproape zece milioane de locuitori. Fiecare lovitură ar fi făcut victime în rândul civililor. Grav este că, în absența sirenelor de raid aerian și a accesului la adăposturi, oamenii obișnuiți nu știu cum să se protejeze.

Mulți dintre ei nici nu pot pleca din capitală, orașul în care își au casele și întreaga viață.

Peste 1 200 de civili uciși

Agenția Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în Statele Unite, estimează că peste 1 200 de civili au fost deja uciși în Iran, dintre care cel puțin 194 sunt copii. Organizația a documentat și moartea a 187 de soldați iranieni, precum și a altor 316 persoane al căror statut — civil sau militar — rămâne neclar.

Printre victime se numără și cel puțin 110 eleve cu vârste între 7 și 12 ani, ucise într-un raid aerian asupra unei școli de fete din Minab, în sudul Iranului, pe 28 februarie. Statele Unite au anunțat că investighează incidentul.

O populație lăsată fără îndrumare

„Nicio parte din acest război nu pare să mai respecte regulile. Depozitele de petrol nu sunt neapărat ținte militare. Nici infrastructura civilă sau zonele rezidențiale nu ar trebui să devină câmpuri de luptă. În același timp, Republica Islamică nu își protejează propria populație. Nu există adăposturi, nu există sirene de alarmă, iar oamenii nu primesc nicio informație despre cum ar trebui să se comporte acum, când internetul este suspendat”, spune cercetătorul iranian în domeniul drepturilor omului Moin Khazaeli, stabilit în Suedia.

Khazaeli spune că organizațiile internaționale ar trebui să se asigure că iranienii au acces la ajutor umanitar.

Potrivit politologului aflat în exil, regimul poartă o parte din responsabilitate pentru situația actuală, iar presiunea internațională ar trebui să conducă la o tranziție pașnică a puterii, care să permită iranienilor să decidă singuri cum vor să trăiască.

Pentru mulți, însă, apelurile la înlăturarea regimului islamic, în timp ce bombele cad asupra țării, par un vis îndepărtat.

După Khamenei, tot Khamenei

După ce au supraviețuit represiunii brutale declanșate împotriva protestelor din ianuarie, unii critici ai guvernului au sperat că Statele Unite vor provoca o schimbare de regim prin lovituri țintite asupra liderilor iranieni.

Aceste speranțe au fost alimentate de atacul aerian asupra reședinței din Teheran a ayatollahului Ali Khamenei, în prima zi a conflictului, o lovitură care l-a ucis pe liderul suprem, împreună cu mai mulți oficiali de rang înalt și comandanți militari.

Însă, pe măsură ce zilele de război trec, speranța unei schimbări rapide se estompează.

Regimul pare zguduit, dar nicidecum prăbușit, iar clericii rămași la putere s-au grăbit să desemneze un nou lider suprem. Este vorba despre Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului eliminat.