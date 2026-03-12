Războiul din Orientul Mijlociu provoacă cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istoria pieței globale

Războiul din Orientul Mijlociu creează cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale a petrolului arată datele raportului IEA Oil Market Report (OMR). În condițiile în care fluxurile de țiței și produse petroliere prin Strâmtoarea Hormuz au scăzut de la aproximativ 20 mb/d înainte de război la un nivel aproape neglijabil în prezent, capacitatea limitată de a ocoli această rută maritimă crucială și umplerea spațiilor de stocare au determinat țările din Golf să reducă producția totală de petrol cu cel puțin 10 mb/d. În absența unei reluări rapide a fluxurilor de transport maritim, pierderile de aprovizionare sunt de așteptat să crească.

Se estimează că oferta globală de petrol va scădea cu 8 mb/d în luna martie, reducerile din Orientul Mijlociu fiind parțial compensate de creșterea producției din partea producătorilor non-OPEC+, precum și din Kazahstan și Rusia, după perturbările de la începutul anului. Deși amploarea pierderilor va depinde de durata conflictului și de perturbările fluxurilor, EA Oil Market Report estimează că oferta globală de petrol va crește în medie cu 1,1 mb/d în 2026, producătorii non-OPEC+ fiind responsabili pentru întreaga creștere.

Non-OPEC+ se referă la țările producătoare de petrol care nu fac parte din alianța OPEC+.

OPEC — Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, din care fac parte Arabia Saudită, Iran, Irak, Venezuela etc.).

OPEC+ — OPEC+ alte state mari producătoare care cooperează cu OPEC pentru a controla producția de petrol, de exemplu Russia, Kazakhstan, Mexico etc.

Conflictul are, de asemenea, un impact semnificativ asupra piețelor globale de produse petroliere, fluxurile de export prin Strâmtoarea Hormuz fiind aproape complet oprite. Peste 3 mb/d de capacitate de rafinare din regiune a fost deja oprită din cauza atacurilor și a lipsei unor rute viabile de export. Activitatea rafinăriilor din alte regiuni va fi din ce în ce mai limitată din cauza disponibilității materiei prime.

Țările membre IEA au convenit în unanimitate, la 11 martie, să pună la dispoziția pieței 400 mb de petrol din rezervele lor de urgență pentru a face față perturbărilor generate de războiul din Orientul Mijlociu. Stocurile globale observate de petrol au fost de 8 210 mb în ianuarie, cel mai ridicat nivel din februarie 2021. Țările OECD au reprezentat 50%, stocurile de țiței ale Chinei 15%, petrolul aflat în transport maritim 25%, iar restul s-a aflat în alte țări non-OECD.

OECD este o organizație internațională formată în principal din economii dezvoltate care cooperează în domenii precum economie, energie, politici publice etc.

Anulările pe scară largă ale zborurilor în Orientul Mijlociu și perturbările majore ale aprovizionării cu GPL sunt așteptate să reducă cererea globală de petrol cu aproximativ 1 mb/d în lunile martie și aprilie, comparativ cu estimările anterioare. Prețurile mai ridicate ale petrolului și perspectivele mai fragile pentru economia globală reprezintă riscuri suplimentare pentru prognoză. Consumul global de petrol este acum estimat să crească cu 640 kb/d de la an la an în 2026 – cu 210 kb/d mai puțin decât estimarea de luna trecută.

Prețurile petrolului au fluctuat puternic după ce Statele Unite și Israelul au lansat lovituri aeriene comune asupra Iranului la 28 februarie. Perturbările aprovizionării din Orientul Mijlociu, cauzate de atacurile asupra infrastructurii petroliere din regiune și de încetarea traficului de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz, au făcut ca contractele futures Brent să urce puternic, tranzacționându-se foarte aproape de 120 $/baril. Ulterior, prețurile s-au temperat, Brent situându-se în jur de 92 $/baril la momentul redactării – cu 20 $/baril mai mult față de începutul lunii.

Raportul IEA Oil Market Report (OMR) este una dintre cele mai autoritare și actuale surse de date, prognoze și analize privind piața globală a petrolului – incluzând statistici detaliate și comentarii despre oferta și cererea de petrol, stocuri, prețuri și activitatea de rafinare, precum și despre comerțul cu petrol pentru țările membre IEA și pentru anumite țări nemembre IEA.