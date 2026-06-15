Aur pentru Serghei Tarnovschi la Campionatele Europene de kaiac-canoe și paracanoe

Canoistul Serghei Tarnovschi a luat medalia de aur la Campionatele Europene de kaiac-canoe și paracanoe din 2026, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Alte două reprezentante ale țării noastre, Daniela Cociu și Elena Glizan, s-au clasat pe locul V în proba de canoe dublu pe distanța de 500 m.

„Serghei Tarnovschi și-a confirmat statutul de favorit pe distanța de 5000 m și la ediția din acest an a Campionatelor Europene de kaiac-canoe și paracanoe. La competiția continentală, desfășurată la Montemor-o-Velho (Portugalia), sportivul a trecut primul linia de sosire (23:06.332), intrând în posesia medaliei de aur”, informează MEC.

Tarnovschi a fost urmat în clasament de maghiarul Adolf Balázs (23:19.199) și de polonezul Wiktor Głazunow (23:48.723).

Serghei Tarnovschi a devenit campion european la această distanță și la ediția precedentă, desfășurată la Račice (Cehia), unde a înregistrat timpul de 23:29.537.

Alte două reprezentante ale țării noastre, Daniela Cociu și Elena Glizan, s-au clasat pe locul V în proba de canoe dublu pe distanța de 500 m.