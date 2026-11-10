Atacatorul din Cracovia ar fi accesat site-uri despre criminalul norvegian Anders Breivik, afirmă ministrul Justiției din Polonia

Atacatorul decedat, care a ucis șase persoane într-o piață din Cracovia, a vizitat site-uri web despre criminalul în serie norvegian Anders Behring Breivik, a declarat ministrul justiției din Polonia, adăugând că există indicii potrivit cărora acesta ar fi putut fi influențat de extremismul de dreapta, potrivit Reuters.

Motivele suspectului au fost subiectul unei dispute politice aprige de când ministrul de Interne, Marcin Kierwinski, a declarat, la doar câteva ore după incident, că acesta fusese influențat de ideologia de extremă dreaptă.

Liderul partidului naționalist de opoziție „Legea și Justiția” (PiS), Jarosław Kaczyński, a calificat declarația lui Kierwinski drept o „minciună flagrantă”.

Cu toate acestea, ministrul Justiției, Waldemar Zurek, a declarat marți, 10 noiembrrie, pentru Radio Cracovia că există „indicii foarte puternice de extremism de dreapta” în spatele acțiunilor suspectului, pe care procurorii l-au identificat ca fiind Michal Oksinski, un muncitor la o fabrică în vârstă de 24 de ani.

Vizite pe web site-uri

Oksinski a murit luni, 9 noiembrie, la spital după ce a fost împușcat și arestat de poliție la câteva minute după ce, potrivit poliției, acesta a deschis focul dintr-o mașină în piața principală istorică din Cracovia, o destinație turistică populară.

„Este clar că a vizitat site-uri web legate de Anders Breivik”, a spus Zurek.

În iulie 2011, neonazistul antimusulman Breivik a ucis opt persoane cu o mașină-capcană în Oslo și apoi a împușcat 69 de persoane, majoritatea adolescenți, într-o tabără a tineretului Partidului Laburist de pe insula Utoeya.

Zurek a adăugat că un steag galben cu un șarpe și inscripția „Don’t tread on me” („Nu călca pe mine”), cunoscut sub numele de steagul Gadsden, găsit în camera lui Oksinski, fusese folosit de grupuri de extremă dreaptă din Statele Unite.

El a mai spus că simbolurile găsite la locul de muncă al lui Oksinski „ar putea indica această direcție de anchetă”.

De asemenea, a fost găsit un amortizor de zgomot în mașina folosită de autorul atacului.

Deputatul PiS Michal Wojcik a declarat pentru Reuters că este „indignat” de comentariile lui Zurek. „În opinia mea, reprezentanții guvernului polonez acționează în mod necinstit față de comunitatea internațională”, a spus el.

Kierwinski a declarat marți la radioul public că nu își retrage nimic din ceea ce a spus, dar că așteaptă concluziile anchetatorilor.

Cadavrele tatălui, mamei și surorii lui Oksinski au fost găsite sâmbătă în casa familiei. Autoritățile spun că și aceștia au fost probabil uciși de Oksinski.