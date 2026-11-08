Șase persoane au murit în urma atacului din Cracovia, iar alte trei cadavre au fost găsite în casa suspectului

Alte trei cadavre au fost găsite de poliția din Polonia în urma perchezițiilor la casa atacatorului din Cracovia, aflată la aproximativ 200 km distanță, a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk. La Cracovia a fost declarată o perioadă de doliu până pe 11 noiembrie, după ce șase persoane au fost ucise în atacul comis în orașul polonez, potrivit BBC.

Un atacator înarmat, despre care se crede că a fost inspirat de ideologia de extremă dreaptă, a ucis șase persoane și a rănit alte peste 12 persoane într-un atac comis în centrul aglomerat al celui de-al doilea oraș ca mărime din Polonia.

Poliția a declarat că atacatorul a intrat cu mașina în Piața Principală din Cracovia, o atracție turistică populară, sâmbătă, 7 noiembrie, după-amiază și a tras la întâmplare asupra oamenilor.

Patru femei și doi bărbați au fost uciși. Trei erau polonezi, unul britanic, iar doi nu au fost identificați. Printre cei 16 răniți se numără cinci cetățeni străini din Austria, Germania, Portugalia, Rusia și Marea Britanie.

Cadavre găsite în locuința suspectului

Alte trei cadavre au fost găsite când poliția antiteroristă a percheziționat casa suspectului, aflată la aproximativ 200 km distanță, a declarat prim-ministrul polonez Donald Tusk.

Tusk a declarat că există „indicii puternice” că cele două femei și un bărbat găsiți morți la domiciliul suspectului din Ostrowiec Świętokrzyski erau membri ai familiei sale apropiate.

O prezență masivă a poliției armate a fost desfășurată în Cracovia sâmbătă seara, în timp ce măsurile de securitate au fost intensificate în capitala Varșovia și în alte părți.

Suspectul, care era echipat cu arme și ținute în stil militar, este un polonez în vârstă de 25 de ani. Ministrul de Interne al Poloniei, Marcin Kierwiński, a declarat că „totul sugerează că era fascinat de ideologiile de extremă dreapta” și avea „opinii ultranaționaliste”.

El a spus: „Până acum în Polonia nu am avut cazuri atât de drastice de terorism… așa trebuie să numim acest atac crud asupra vieții oamenilor aici, la Cracovia.”

Poliția l-a împușcat și arestat, iar acesta rămâne în spital după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Doi polițiști, printre răniți: „Adevărați eroi”

La Cracovia a fost declarată o perioadă de doliu până pe 11 noiembrie. Printre cei răniți se numără și doi ofițeri de poliție, unul în stare critică.

Atacul a început cu puțin înainte de ora locală 15:00 în centrul istoric al Cracoviei, o piață ornamentată, care a atras mult timp turiștii. Imaginile au arătat vehiculul atacatorului traversând în viteză centrul orașului, iar oamenii fugeau în timp ce se auzeau focuri de armă.

Fațadele de sticlă ale magazinelor au fost sparte de gloanțe, iar un tramvai a fost împușcat în timpul atacului, care, potrivit poliției, a durat aproximativ trei minute. Imaginile de la fața locului arată mese răsturnate și bunuri împrăștiate lăsate în urmă, în timp ce oamenii fugeau să-și salveze viața.

Polițiștii înarmați au urmărit mașina atacatorului până când s-a prăbușit, moment în care l-au angajat într-un schimb de focuri.

Imagini tulburătoare, autentificate de BBC Verify, au surprins momentul în care un ofițer de poliție l-a confruntat pe suspect în timp ce acesta zăcea la pământ. Ofițerul, care este vizibil rănit, poate fi apoi văzut căzând la pământ.

Un ministru polonez a declarat ulterior că un ofițer de poliție se lupta pentru viața sa și că se aștepta ca un al doilea să se recupereze după o rană mai puțin gravă.

Ulterior, Tusk i-a numit pe aceștia drept agentul superior Jakub Kulik și agentul superior Artur Morański – a spus că au „salvat multe vieți” și i-a numit „adevărați eroi”.

Individul armat purta echipament tactic militar complet în timpul atacului și a fost descris ca având o armă de grad militar – dar guvernul a declarat că nu era membru al forțelor armate poloneze. Mai multe arme și muniție au fost găsite într-o mașină aparținând suspectului, al cărui nume nu a fost confirmat.

Tusk a promis că orice „posibili susținători ai făptașului” vor fi reținuți și a făcut apel la public pentru informații.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a numit atacul o „tragedie care se va resimți mult dincolo de Polonia”.

Ministerul de Externe și-a actualizat recomandările după atac și a spus că oamenii din zonă ar trebui să urmeze îndrumările autorităților locale.