ANSA avertizează deținătorii de animale să asigure bunăstarea acestora, în contextul temperaturilor extrem de joase

În contextul prognozelor meteorologice care anunță o perioadă cu temperaturi extrem de joase, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) solicită deținătorilor de animale o atenție sporită pentru asigurarea sănătății și bunăstării acestora, venind cu o serie de recomandări.

„Frigul, umiditatea, gheața și alimentația necorespunzătoare reprezintă factori de risc care pot afecta sever starea fizică a animalelor”, avertizează ANSA.

Pentru a preveni orice formă de suferință a animalelor, ANSA vine cu un șir de recomandări.

Recomandări pentru crescătorii de animale de fermă sau de curte:

1. Hrană sufiecientă cu furaje corespunzătoare.

„Cantitatea de hrană trebuie să fie suficientă pentru asigurarea necesităților fiziologice ale animalului. Este necesară creșterea cantității de hrană cu până la 10% față de rația obișnuită. Se administrează o cantitate mai mare de concentrate, oferind prioritate porumbului pentru aportul de energie metabolică și fânului la discreția anim alului”, scrie ANSA.

2. Cantități suficiente de apă.

„Adăpatul animalelor se face la discreție și cu apă proaspătă, dar caldă. În prezent, se pot utiliza adăpători cu corp de încălzit încorporat, care mențin temperatura constantă a apei chiar și când temperatura de afară este mult sub zero grade, având în vedere riscul de îngheţ al acesteia”, recomandă Agenția.

3. Condiții de microclimat.

„Animalele trebuie să aibă acces la spații protejate de vânt și zăpadă, cu așternut uscat (paie sau coceni) schimbat zilnic. Ventilația trebuie să asigure aer proaspăt fără a crea curenți de aer reci. Umiditatea aerului trebuie menținută în limita 65-75%, iar aceasta se obține prin evacuarea zilnică a dejecțiilor și aplicarea așternutului uscat. Adăposturile trebuie să fie amenajate astfel încât animalele să aibă acces liber atât în încăpere, cât și afară”, conform Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

4. Verificarea bunei funcționări a echipamentelor de adăpare și de furajare. Verificarea disponibilității echipamentelor de rezervă, în special a generatoarelor de energie electrică.

Recomandări pentru transportatorii de animale vii:

Sa nu efectueze transportări de animale în condiții meteo cu temperaturi foarte scăzute, vânt puternic sau căderi masive de zăpadă;

Să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferințe;

Înainte de a porni la drum, să verifice dacă există condiții adecvate de microclimat în mijlocul de transport, hrană, apă potabilă și dacă animalele sunt asigurate pe întreaga durata a drumului;

Să verifice traseul și alte aspecte legate de călătorie, înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă cât mai Rapid posibil, pentru a micşora durata călătoriei;

Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie capabile să menţină temperatura de comfort termic în compartimentul animalelor sau, în limita posibilităților, se va replanifica călătoria.

Din cauza condiţiilor meteorologice, există riscul apariţiei stresului termic prin frig, motiv pentru care se impune inspectarea animalelor la intervale regulate în timpul călătoriei şi, totodată, identificarea simptomelor acestora. Simptomele stresului de frig sunt: frisoane, horipilaţie (se ridică părul/blana), îngrămădire (pentru a conserva căldura), letargie şi somnolenţă, colaps, potrivit ANSA.

Recomandări privind protecția animalelor de companie:

Animalele trebuie să aibă acces la un spațiu cald, ferit de curenți de aer. Culcușurile moi trebuie poziționate departe de uși sau ferestre reci;

Iarna, unele animale pot avea nevoie de un aport energetic diferit. Apa proaspătă trebuie să fie mereu disponibilă, iar orice modificare a dietei ar trebui făcută la recomandarea medicului veterinar;

Plimbările ar trebui adaptate în funcție de temperatură și condițiile meteo. Este indicat ca acestea să fie mai scurte în zilele foarte reci, iar animalele să fie monitorizate constant pentru semne de disconfort.

Hainele pentru câini și botinele pot oferi protecție eficientă împotriva frigului și a substanțelor iritante, în special pentru animalele sensibile.

După fiecare plimbare: lăbuțele trebuie spălate și uscate. Se recomandă folosirea unor produse speciale pentru hidratarea pernuțelor, fiind verificate eventualele răni sau crăpături;

ANSA mai avertizează că la orice modificare a stării de sănătate sau de bunăstare a animalelor, precum şi la apariția unor modificări comportamentale, deținătorii de animale sunt obligați ca, pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunțe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statutului de sănătate al animalelor din localitatea respectivă.