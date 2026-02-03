AND a depistat lucrări neconforme pe un drum din raionul Telenești: „Antreprenorul responsabil de executarea lucrărilor a fost notificat”

În urma notificărilor recepționate de la participanții la trafic care circulă pe traseul G65, privind apariția unor degradări locale ale carosabilului, un specialist al Administrației Naționale a Drumurilor (AND) s-a deplasat la fața locului pentru verificarea situației din teren, unde a depistat lucrări neconforme, potrivit comunicatului AND.

Ulterior constatărilor efectuate, venim cu precizări privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G65 G64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5, km 11,66 – 15,60, sectorul cuprins între M5 – Cîșla, r-nul Telenești.

„Menționăm că obiectivul dat este în proces de execuție, nefinalizat, iar în urma verificărilor efectuate în teren au fost constatate neconformități locale ale stratului rutier, manifestate prin denivelări minore ale carosabilului, pe un segment scurt de drum”, se arată în comunicatul AND.

De asemenea, antreprenorul responsabil de executarea lucrărilor a fost notificat oficial cu privire la remedierea neconformităților constatate, iar recepționarea obiectivului dat va fi efectuată doar după înlăturarea integrală a neconformităților identificate, adaugă Administrația.

„Subliniem faptul că lucrările neconforme, care nu respectă standardele și normativele tehnice în vigoare nu sunt acceptate și nu sunt recepționate. Supravegherea obiectivului este asigurată atât până la finalizarea lucrărilor, cât și pe întreaga perioadă de garanție”, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor.

AND reamintește cetățenilor că pot semnala orice situații apărute pe drumurile naționale, apelând non-stop Serviciul Operativ al AND la numerele de telefon: (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117.