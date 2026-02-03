Numărul cazurilor de gripă sezonieră și de infecții respiratorii acute este în creștere la nivel național

În perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, au fost înregistrate 5735 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea la copii, fiind în creștere cu 3% față de săptămâna precedentă, potrivit monitorizării Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP).

În perioada menționată, au fost înregistrate 432 de cazuri de gripă sezonieră, cu 23% mai multe comparativ cu săptămâna precedentă, conform ANSP.

Potrivit Agenției, cazurile au fost distribuite astfel: 287 – în mun. Chișinău, 33 – în Taraclia, 23 – în Bălți, 14 – în Ialoveni, 9 – în Căușeni, câte 8 – în Briceni și Ungheni, 7 – în Ștefan Vodă, câte 5 – în Cahul, Dondușeni și Glodeni, 4 – în Edineț, 3 – în Orhei, câte 2 – în Criuleni, Râșcani, Soroca și Strășeni, câte unul – în Anenii Noi, Basarabeasca, Călărași, Drochia, Dubăsari, Fălești, Florești, Hâncești, Leova, Nisporeni, Sângerei, Comrat și Ceadâr-Lunga.

De asemenea, în săptămâna a cincea din 2026 nu au fost înregistrate cazuri de COVID-19.

În contextul creșterii numărului de cazuri de infecții respiratorii, specialiștii ANSP recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție: