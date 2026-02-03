Oficialul slovac care a comunicat cu Jeffrey Epstein, inclusiv despre femeile din R. Moldova, comentează mesajele: „Faptul că cineva comunică cu un prădător sexual nu îl face un prădător sexual”

Miroslav Lajčák a comunicat cu Jeffrey Epstein când acesta era ministru de externe în Slovacia. Unele din discuțiile celor doi au vizat și femeile din R. Moldova. Consilierul pe probleme de securitate națională al premierului slovac Robert Fico a demisionat pe 31 ianuarie din cauza mesajelor sale adresate infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein. În cadrul unui interviu acordat recent, Miroslav Lajčák a declarat că se simte ca un „prost” după ce le-a citit din nou, potrivit Politico.

„Când am citit acele mesaje astăzi, m-am simțit ca un prost. A fost o conversație privată, să fim sinceri, cine ar fi fericit dacă întreaga națiune le-ar citi mesajele? Cel puțin, am dat dovadă de o judecată proastă”, a declarat luni seară pentru Radio Slovacia Miroslav Lajčák, care a fost ministru de externe slovac în mai multe guverne Fico între 2009 și 2020.

În dosarele recent publicate, Jeffrey Epstein a glumit cu Lajčák despre femei în timp ce discuta despre întâlnirile lui Lajčák cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Lajčák a negat orice faptă rea, dar ulterior a demisionat, spunând că dorește să prevină o reacție politică adusă lui Robert Fico. El a continuat spunând că „nu-și amintește și, prin urmare, nu poate confirma sau nega autenticitatea textelor”.

Potrivit lui Lajčák, Epstein era o figură binecunoscută, acceptată printre politicienii de rang înalt și îl considera un „contact valoros care ar putea deschide multe uși”.

„Dar asta nu mă absolvă de responsabilitate. Am dat dovadă de o judecată proastă și o comunicare nepotrivită. Acele mesaje nu au fost nimic mai mult decât egouri masculine prostești în acțiune – glume masculine satisfăcute de sine”, a adăugat el, referindu-se la conversațiile despre femei.

Lajčák a adăugat că comunicarea sa cu Epstein s-a limitat la cuvinte, nu la fapte.

„Nu au fost fete… faptul că cineva comunică cu un prădător sexual nu îl face un prădător sexual”, a spus el, condamnând crimele care au ieșit la iveală după arestarea lui Epstein în 2019.

Mesajele au fost incluse în materialele de investigație legate de Epstein, publicate pe 30 ianuarie de Departamentul de Justiție al SUA.

Femeile din R. Moldova, menționate în dosarele Epstein de Miroslav Lajčák, aflat în vizită oficială în țară

Potrivit documentelor, pe 18 ianuarie 2019, Miroslav Lajčák i-ar fi scris lui Jeffrey Epstein un mesaj despre femeile din R. Moldova, unde se afla în vizită oficială.

„Salutări din Moldova! Fetele sunt într-adevăr frumoase”, se arată în mesaj.

În perioada 17-19 ianuarie 2019, Miroslav Lajčák, pe atunci președinte în exercițiu al OSCE și ministrul de Externe al Slovaciei, a vizitat R. Moldova „pentru discuții cu înalți oficiali”.