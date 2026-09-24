Angajații din sistemul de asistență socială vor putea beneficia de noi oportunități de dezvoltare profesională și sporuri salariale

Angajații din domeniul asistenței sociale vor putea avansa profesional și beneficia de sporuri salariale prin instituirea unui sistem de grade de calificare profesională. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind sistemul de asistență socială, digitalizarea serviciilor sociale și dezvoltarea profesională a personalului, adoptat în prima lectură de Parlament.

Documentul propune instituirea unui sistem format de cinci grade de calificare profesională pentru personalul din sistemul de asistență socială, gradul I reprezentând cel mai înalt nivel de calificare. Fiecărui grad îi va corespunde un spor salarial lunar cuprins între 750 și 2000 de lei, în funcție de nivelul de calificare obținut.

Implementarea sistemului va fi realizată treptat, iar prima etapă de atestare pentru acordarea gradului V este prevăzută pentru anul 2028. Pentru profesioniștii care activează deja în sistem, atestarea va fi desfășurată etapizat, pe parcursul a trei ani.

Proiectul prevede și instituirea unui sistem de dezvoltare profesională a angajaților din domeniul asistenței sociale. Acesta va include mai multe etape, de la inserția profesională, care presupune integrarea personalului aflat la prima angajare, și formarea continuă până la evaluarea competențelor și supervizarea activității profesionale. Scopul este de a crea un parcurs profesional clar și de a sprijini angajații în dezvoltarea competențelor pe tot parcursul carierei.

Totodată, proiectul propune ca angajații din domeniul asistenței sociale ale căror programe de formare profesională de lungă durată sau studii de master sunt finanțate de instituția, organizația ori autoritatea publică în care activează să își asume obligația de a continua activitatea în cadrul acesteia pentru o perioadă proporțională cu durata formării.

„Modificările propuse la Legea cu privire la ajutorul social prevăd introducerea noțiunilor management de caz și risc de vulnerabilitate. De asemenea, va fi reformulată noțiunea de solicitant, pentru a reglementa expres situațiile în care cererea de acordare a ajutorului social poate fi depusă, în numele familiei, de către ocrotitor sau o altă persoană împuternicită. Totodată, modificările propuse la Legea cu privire la serviciile sociale vizează reglementarea managementului de caz ca proces premergător realizării dreptului beneficiarului la asistență socială, precum și atribuirea calității de prestatori de servicii sociale agențiilor teritoriale de asistență socială”, a precizat Parlamentul.

Conform Legislativului, proiectul mai prevede că evidența serviciilor sociale și a beneficiarilor să fie realizată prin sistemul „eSocial”, pentru a asigura o gestionare unitară, eficientă și transparentă a datelor și a cazurilor sociale.