Andrei Zapșa și Sergiu Sandulescu rămân în concursul pentru funcția de șef al TRM, în pofida identificării de către SIS a unor factori de risc în privința lor

Andrei Zapșa și Sergiu Sandulescu au fost readmiși în cursa pentru funcția de director general al Companiei „Teleradio-Moldova”. Asta deși Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a identificat factori de risc în privința acestora. Deciziile au fost luate în ședința din 2 septembrie și publicate pe pagina TRM. Pe site nu a fost publicată însă și înregistrarea video a ședinței.

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a solicitat verificarea candidaților pentru prevenirea unor eventuale riscuri la adresa securității statului. Solicitarea a venit din partea directorului SIS, Alexandru Musteața, printr-o scrisoare transmisă vineri, 17 iulie, Consiliului de Supraveghere al Teleradio Moldova. Decizia a fost luată cu doar câteva ore înainte de desfășurarea interviurilor cu cei patru candidați înscriși în concurs.

Doar doi candidați la funcția de director general al Companiei „Teleradio-Moldova” au fost declarați compatibili în urma verificărilor Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și au fost admiși la etapa interviului. Este vorba despre Dorin Scobioală și Ecaterina Cheptănaru.

Totuși, avizul SIS are un caracter consultativ, decizia finală aparținând TRM.

Funcția de director general al companiei „Teleradio Moldova” a devenit vacantă după ce Vlad Țurcanu a anunțat că demisionează, în contextul în care punctajul oferit de juriul din R. Moldova în finala Eurovision 2026 a creat nemulțumiri în rândul publicului.

Totuși, până nu va fi ales un nou șef la TRM, el exercită funcția de director general interimar.