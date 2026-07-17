Concursul pentru funcția de director al Teleradio Moldova, suspendat la solicitarea SIS. Candidații urmează să fie verificați

Concursul pentru selectarea unui nou director general al Companiei „Teleradio-Moldova” a fost suspendat după ce Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a solicitat verificarea candidaților pentru prevenirea unor eventuale riscuri la adresa securității statului, scrie Europa Liberă. La concurs participă Dorin Scobioală, Ecaterina Cheptănaru, Sergiu Sandalescu și Andrei Zapșa.

Solicitarea a venit din partea directorului SIS, Alexandru Musteața, printr-o scrisoare transmisă vineri, 17 iulie, Consiliului de Supraveghere al Teleradio Moldova. Decizia a fost luată cu doar câteva ore înainte de desfășurarea interviurilor cu cei patru candidați înscriși în concurs, notează publicația.

Unul dintre candidați, jurnalistul Dorin Scobioală, a declarat pentru Europa Liberă că suspendarea concursului a fost o surpriză, întrucât urma să participe la interviul programat în aceeași zi.

Potrivit scrisorii SIS, verificarea candidaților reprezintă „măsuri preventive suplimentare”, necesare în contextul „evoluțiilor actuale de securitate” și al intensificării acțiunilor de război hibrid, inclusiv asupra spațiului informațional național, scrie sursa citată.

După prezentarea solicitării SIS, Consiliul de Supraveghere al Teleradio Moldova a votat amânarea concursului. Procedura ar putea fi reluată peste cel puțin o lună.

Suspendarea concursului prelungește perioada de interimat la conducerea instituției, funcție exercitată în prezent de Vlad Țurcanu, care și-a anunțat demisia înainte de termen pe 18 mai.

În contextul în care punctajul oferit de juriul din R. Moldova în finala Eurovision 2026 a creat nemulțumiri în rândul publicului, directorul general al companiei „Teleradio Moldova” (TRM), Vlad Țurcanu, a anunțat că demisionează.

Acesta a afirmat că prin demisia sa dorește să transmită „un semnal clar, și anume că relațiile de fraternitate pe care R. Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate”.