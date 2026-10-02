Amenzi de peste 1,1 milioane de lei au fost acordate în baza a 203 procese-verbale de contravenție, în urma controalelor desfășurate în septembrie de ANTA

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează că a aplicat amenzi de peste 1,1 milioane de lei în urma acțiunilor de control pentru prevenirea și combaterea transportului ilicit de persoane și mărfuri, precum și pentru verificarea respectării condițiilor de siguranță rutieră. Au fost întocmite 203 de procese-verbale de contravenție.

Potrivit sursei citate, cele mai multe abateri au vizat desfășurarea ilicită a activității de transport rutier și a serviciilor conexe, unde au fost înregistrate 91 de procese-verbale contravenționale. Încălcările au vizat desfășurarea transportului de persoane și mărfuri fără înregistrare și notificare în Registrul operatorilor de transport rutier, efectuarea transportului de persoane în regim de taxi fără dotările obligatorii prevăzute de lege.

De asemenea, ANSA scrie că au fost întocmite 71 de procese-verbale pentru încălcarea normelor de efectuare a transportului rutier de persoane și mărfuri. Abaterile din această categorie au inclus lipsa documentelor obligatorii la bord, depășirea masei totale sau a sarcinilor admise pe axe, nerespectarea orarelor și itinerarelor stabilite, încălcarea perioadelor de conducere și odihnă de către conducătorii auto etc.

Totodată, au fost aplicate sancțiuni în 13 cazuri pentru încălcarea regulilor de folosire a drumurilor publice prin nerespectarea de către conducătorii de vehicule a cerinţelor Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele admise.