Ambasadorul R. Moldova în Israel: „Ambasada recomandă să vă aflați în apropierea nemijlocită a adăposturilor antirachetă”

Ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman, a venit cu un mesaj pentru cetățenii R. Moldova care se află pe teritoriul Statului Israel, în urma atacului împotriva Iranului. Aceștia sunt îndemnați să fie în permanență în apropierea adăposturilor antirachetă, instrucțiuni valabile până luni, 2 martie, ora 20:00.

Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) informează că pe întreg teritoriul Statului Israel a fost instituită starea de urgență imediată, în contextul operațiunilor militare împotriva Iranului.

„Stimați cetățeni ai R. Moldova aflați în Statul Israel, Astăzi, 28 februarie 2026, începând cu ora 08.00 în Statul Israel a fost instituită starea de urgență imediată, pe întreg teritoriul țării, în legătură cu operațiunile militare împotriva Iranului. Toate activitățile non-esențiale sunt interzise, instituțiile nu vor fi funcționale. Spațiul aerian este închis, inclusiv aeroportul internațional Ben Gurion. Ambasada recomandă să vă aflați în apropierea nemijlocită a adăposturilor antirachetă să urmați cu strictețe instrucțiunile Comandamentul Frontului Intern. Instrucțiunile sunt în vigoare de sâmbătă, 28 februarie 2026, ora 08:00, până luni, 2 martie 2026, ora 20:00. Vor urma noi instrucțiuni, Vă rugăm să urmăriți cu atenție informația actualizată”, a scris ambasadorul R. Moldova în Israel, Alex Roitman.

Potrivit MAE, care face trimitere la autoritățile Statului Israel, activitățile non-esențiale sunt suspendate, instituțiile publice și private nu sunt funcționale, iar spațiul aerian rămâne închis, inclusiv Aeroportul Internațional Ben Gurion.

Restricțiile sunt valabile până luni, 2 martie 2026, ora 20:00, cu posibilitatea prelungirii acestora în funcție de evoluția situației.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor R. Moldova aflați în Statul Israel să respecte cu strictețe instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern, să rămână în apropierea adăposturilor antirachetă și să limiteze deplasările la strictul necesar.

„Ambasada R. Moldova la Tel Aviv monitorizează permanent evoluțiile și se află în contact cu autoritățile locale”, scrie MAE.

Cetățenii Republicii Moldova pot solicita asistență consulară de urgență la: