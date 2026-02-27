Alertă de călătorie în Israel. MAE recomandă cetățenilor moldoveni să evite călătoriile neesențiale, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Cetățenii R. Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Israel sunt informați asupra deteriorării situației de securitate din regiune, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu și al riscurilor sporite de escaladare, se arată într-un comunicat de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

„Autoritățile israeliene nu au dispus măsuri suplimentare de protecție civilă, totodată adăposturile antirachetă de uz public sunt disponibile populației, iar mai multe state au emis alerte de securitate pentru propriii cetățeni. Situația este caracterizată printr-un grad ridicat de volatilitate și imprevizibilitate”, a precizat MAE.

În prezent, aeroportul internațional Ben Gurion funcționează în regim obișnuit.

Astfel, MAE recomandă evitarea oricărei călătorii neesențiale în Statul Israel, de a evita deplasările în nordul Israelului (zona de frontieră cu Liban și Siria), în proximitatea Fâșiei Gaza și în alte zone cu risc sporit de securitate.

„Cetățenilor moldoveni aflați în Israel sunt rugați să manifeste prudență maximă, să urmărească strict instrucțiunile autorităților locale și să ia în considerare opțiunea părăsirii teritoriului, în funcție de evoluția situației și disponibilitatea curselor comerciale”, a îndemnat instituția.

Totodată, ministerul îndeamnă cetățenii să:

evite zonele aglomerate;

identifice din timp cele mai apropiate adăposturi de protecție antirachetă;

mențină documentele de identitate valabile și la îndemână;

urmărească permanent informațiile oficiale ale autorităților israeliene.

Ambasada R. Moldova la Tel Aviv monitorizează în regim permanent evoluțiile de securitate și menține contactul cu autoritățile locale și cu partenerii internaționali.

Cetățenii R. Moldova pot solicita asistență consulară de urgență la numărul de telefon: +972 52 778 9772 și la email-ul: [email protected].

Informația vine în contextul unei masive grupări de forțe militare americane în regiune, iar cel mai mare portavion din lume, Gerald Ford, ar urma să ajungă în nordul Israelului vineri, 27 februarie, după ce Donald Trump a amenințat în mai multe rânduri în ultimele luni că ar putea recurge la lovituri contra Iranului.

Potrivit Open Source Intelligence Monitor, noaptea trecută mai multe avioane de realimentare în aer au plecat din SUA, ridicând totalul de astfel de cisterne aeriene de pe Aeroportul Ben Gurion la 14. Acestea pot servi ca sprijin pentru avansatele avioane de luptă F-22 Raptors care au fost trimise la baza aeriană israeliană Ovda.

Conform HotNews, presa americană, citând surse anonime din administrație, a sugerat că Trump ia în considerare lansarea unui atac inițial în zilele următoare împotriva Gardienilor Revoluției Iraniene sau a instalațiilor nucleare, pentru a exercita presiuni asupra liderilor țării.

Dacă negocierile ar eșua, președintele ar putea ordona o campanie extinsă, cu scopul de a-l răsturna pe liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Presa americană a relatat de asemenea că șeful Statului Major ar fi avertizat că atacurile împotriva Iranului ar putea fi riscante, putând atrage SUA într-un conflict prelungit, deși Trump a insistat că generalul Dan Caine consideră că războiul ar fi „ușor de câștigat”.

Între timp, Iranul a amenințat că va răspunde la orice atac lovind obiectivele militare americane din Orientul Mijlociu și Israel.

Țările aliate ale SUA din regiune sunt îngrijorate că un atac asupra Iranului ar putea duce la un conflict mai amplu și au subliniat că puterea aeriană nu va fi suficientă pentru a schimba conducerea țării.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat însă împotriva unui acord care nu include rachetele balistice ale Iranului și forțele proxy din regiune.

În contextul amenințării a unui atac american asupra Iranului, ambasada Statelor Unite la Ierusalim le-a comunicat angajaților săi că pot părăsi Israelul și i-a avertizat că, dacă doresc acest lucru, este esențial să o facă imediat, potrivit unui e-mail trimis vineri de ambasadorul Mike Huckabee.