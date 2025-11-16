Alexandru Bujorean, victorie la scrutinul pentru funcția de primar al orașului Leova, conform rezultatelor preliminare

Alexandru Bujorean câștigă un al doilea mandat de primar al orașului Leova, conform rezultatelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Pentru acesta au votat 3 669 de persoane, adică 77,91% dintre votanți.

Contracandidatul Tudor Camerzan, care a candidat din partea Partidului Politic ,,Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS) a acumulat 1 040 de voturi, ceea ce reprezintă 22,09%.

Conform prevederilor legale, candidatul pentru funcția de primar se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care s-au prezentat la urnele de vot. În cazul în care niciun candidat nu întrunește această condiție, în termen de 2 săptămâni se va organiza al doilea tur de scrutin cu primii 2 candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin.

Bujoreanu este liderul Partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC). Despre formațiune puteți afla mai multe aici.

În iulie 2025, când Liga Orașelor și Comunelor anunța retragerea din blocul „Împreună”, Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării, îl acuza pe Bujorean că ar fi insistat să fie acceptate în Bloc și pe listele electorale mai multe partide politice și persoane afiliate în trecut lui Vladimir Plahotniuc și grupului criminal organizat Ilan Șor. Anterior, asemenea acuzații au mai fost aduse partidului LOC, în episodul Mihail Bagas, căruia ulterior i-a fost retras sprijinul politic.

Alexandru Bujorean a scris o postare pe Facebook cu o săptămână înainte de alegeri, în care afirma că în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orelor 22:30, în fața casei sale ar fi fost trase două focuri de armă. Potrivit unei postări făcute de acesta pe Facebook, nimeni nu a avut de suferit. Într-un răspuns pentru ZdG, ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Leova a declarat că poliția a inițiat acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Alexandru Bujorean consideră că a fost o „tentativă de intimidare în calitate de candidat la funcția de primar”.

Ulterior, Inspectoratul General al Poliției a vinit cu noi informații, menționând că cazul nu a avut loc în apropierea casei lui Bujoreanu.

„În context, menționăm că, potrivit informațiilor preliminare, nu există nicio legătură între împușcături și declarațiile făcute de bărbat. Mai mult, acesta nu locuiește în preajma unde au avut loc împușcăturile. Din primele cercetări s-a stabilit că cele două focuri de armă ar fi fost trase de un tânăr care a folosit arma tatălui său pentru a o arăta unui prieten. Astăzi, la sediul Poliției s-a prezentat un bărbat care a declarat că fiul său ar fi luat arma din seiful familiei fără permisiune”, a anunțat IGP.

Alegeri locale noi

La data de 16 noiembrie au avut loc alegeri locale noi în 6 localități. Candidați la funcția de primar au fost înregistrați în următoarele localități: