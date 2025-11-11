„S-a grăbit să iasă public și să spună că ar fi vorba despre o acțiune de intimidare”, declară contracandidatul primarului Leovei, după ce în oraș au fost trase focuri de armă

Candidatul la funcția de primar al orașului Leova, Tudor Camerzan a declarat că contracandidatul său, primarul Leovei, Alexandru Bujorean „s-a grăbit să iasă public și să spună că ar fi vorba despre o acțiune de intimidare” și că „se încearcă din nou manipularea oamenilor, prin victimizare și acuzații false”, după ce actualul primar al orașului a scris că în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orelor 22:30, în preajma casei sale ar fi fost trase două focuri de armă.

La data de 9 noiembrie, Poliția a emis un comunicat de presă în care s-a referit la declarațiile lui Alexandru Bujorean și a precizat că potrivit informațiilor preliminare, „nu există nicio legătură între împușcături și declarațiile făcute de bărbat. Mai mult, acesta nu locuiește în preajma unde au avut loc împușcăturile. Din primele cercetări s-a stabilit că cele două focuri de armă ar fi fost trase de un tânăr care a folosit arma tatălui său pentru a o arăta unui prieten. Astăzi, la sediul Poliției s-a prezentat un bărbat care a declarat că fiul său ar fi luat arma din seiful familiei fără permisiune. Arma, deținută legal, a fost ridicată pentru a fi supusă expertizei balistice, împreună cu tuburile depistate la fața locului. Poliția a inițiat un proces penal în temeiul art. 287 din Codul Penal, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului”, a scris IGP.

Contracandidatul lui Bujorean, primarul actual al satului Filipeni, Tudor Camerzan, a menționat că „în loc să recunoaștem adevărul, se încearcă din nou manipularea oamenilor, prin victimizare și acuzații false. Din păcate, ne-am obișnuit cu asemenea metode. De la o «Scrisoare pierdută» a lui Caragiale am ajuns, azi, la pierderea bunului-simț în politică. Astfel de personaje murdăresc imaginea politicului și o transformă într-un teatru de manipulări”, a declarat Camerzan.

După ce Poliția a emis comunicatul de presă, Bujorean a scris că vrea să „creadă că modul în care a fost formulat nu reprezintă o tentativă de mușamalizare a acestui caz grav. Eu sunt sigur că o astfel de abordare nu ar fi fost admisă, în situația în care se trăgeau focuri de armă sub geamurile casei unui demnitar din arcul puterii. (…) Nu fac învinuri și nu vreau să politizez subiectul, dar încercarea de a diminua din gravitatea acestui incident, care a avut loc în plină campanie electorală, cu argumente bazate pe faptul că nu aș locui în acel imobil și că tânărul ar fi folosit arma doar pentru a o arăta unui prieten trezesc mari semne de întrebare în privința obiectivității acestui comunicat public”, a menționat acesta.

Pe 9 noiembrie, Alexandru Bujorean a scris pe Facebook că acesta era acasă împreună cu soția și cei doi copii atunci când a avut loc cazul și că nimeni nu a avut de suferit.

„Am ieșit în curte și am auzit discuția unor inși. Peste câteva minute, s-a tras un foc de armă apoi, după câteva tentative de reîncărcare a armei, a urmat al doilea foc după care mașina necunoscută s-a îndreptat cu viteză în direcția sudică de ieșire din oraș. Am sesizat serviciul 112 și am dat depoziții colaboratorilor Inspectoratului de Poliție Leova, depunând și plângere în vederea investigării circumstanțelor faptei. Manșoanele celor 2 gloanțe au fost depistate la fața locului”, se arată în postarea lui Alexandru Bujorean.

Alexandru Bujorean consideră că a fost o „tentativă de intimidare în calitate de candidat la funcția de primar”.

„Calific acest caz drept tentativă de intimidare a mea, în calitate de candidat pentru funcția de primar al orașului Leova și în colaborare cu organele de anchetă, voi depune tot efortul pentru a identifica făptașii și ai deferi justiției”, a mai scris candidatul LOC la funcția de primar.

Alegeri locale noi

La data de 16 noiembrie vor avea loc alegeri locale noi în 6 localități. Candidați la funcția de primar au fost înregistrați în următoarele localități:

comuna Cremenciug, raionul Soroca – 2 candidați.

satul Bașcalia, raionul Basarabeasca – 1 candidat;

comuna Călinești, raionul Fălești – 3 candidați;

comuna Natalievca, raionul Fălești – 2 candidați;

satul Ustia, raionul Glodeni – 2 candidați;

orașul Leova, raionul Leova – 2 candidați;

ZdG a scris despre cum patru primării din raionul Leova urmează să se unească și să formeze o singură primărie, cu un singur primar, consiliu local și buget. Orașul Leova se va uni cu satele Sîrma, Tochile Răducani și Sărata Răzeși. Noua unitate administrativ-teritorială va ajunge la aproximativ 7800 de locuitori, după procesul de amalgamare voluntară.

