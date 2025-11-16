Astăzi au loc alegeri locale noi în șase localități din țară

Duminică, 16 noiembrie 2025, cetățenii cu drept de vot din 6 localități din țară sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege primarii, iar în unele localități și o nouă componență a consiliului local, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Până la ora 09:30, scrutinul s-a desfășurat în regim normal, potrivit CEC.

Mai exact, primar nou își aleg localitățile:

satul Ustia, raionul Glodeni;

comuna Natalievca, raionul Fălești;

comuna Cremenciug, raionul Soroca;

satul Bașcalia, raionul Basarabeasca;

comuna Călinești, raionul Fălești;

orașul Leova, raionul Leova.

Totodată, în comuna Călinești, raionul Fălești și orașul Leova, raionul Leova va fi aleasă și o nouă componență a consiliului local.

La ora 07:00 au fost deschise toate cele 21 de secții de votare. În listele electorale de bază sunt înscriși, în total, 22 525 alegători.

Până la ora 09:00, în total, dreptul la vot a fost exercitat de către 849 de alegători sau 3,76 % din cei așteptați la urnele de vot.

La urnele de vot sunt așteptați peste 22 mii de alegători. Cele 21 de secții de votare vor fi deschise în intervalul de timp 07:00 și 21:00.

„Amintim că, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita votarea cu urna de vot mobilă. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14:00 numai la prezentarea unui certificat medical”, amintește CEC.

Pentru funcția de primar au fost înregistrați 12 de candidați, dintre care 10 sunt desemnați de partide politice, iar alții 2 candidează independent. Trei dintre candidați sunt femei, iar 9 sunt bărbați.

Totodată, pentru funcția de consilier în consiliile locale sunt înregistrați 78 de candidați, dintre care 38 femei și 40 bărbați. 2 persoane candidează independent, alte 76 de persoane se regăsesc pe listele a 4 formațiuni politice.

Pentru aceste alegeri, CEC a tipărit, în total, 38 975 buletine de vot, dintre care 34 397 în limba română și 4578 în limba rusă.

Alegerile vor fi monitorizate de 26 de observatori naționali acreditați de către CEC.