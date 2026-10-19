Alexandr Gaidarlî a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte U-23

Luptătorul de stil liber Alexandr Gaidarlî a cucerit medalia de bronz pentru R. Moldova la Campionatul Mondial de lupte U-23. Sportivul, originar din satul Copceac, UTA Găgăuzia, a câștigat finala mică a categoriei de greutate de până la 70 kg, învingându-l pe ucraineanul Emrakh Hashymov cu scorul de 10-0, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Toate victoriile obținute de Alexandr Gaidarlî la această ediție a Campionatului Mondial s-au încheiat cu scorul de 10-0.

„Până în semifinale, el a învins adversari din Georgia, Uzbekistan și Statele Unite ale Americii, cedând ulterior în fața rusului Magomed Emi Eltemirov, care a devenit campion mondial.

Astfel, Alexandr Gaidarlî cucerește a doua medalie de bronz la Campionatele Mondiale de lupte U-23, după cea obținută în 2025, la Novi Sad, Serbia”, conform MEC.

Alți doi reprezentanți ai R. Moldova la stilul liber, Ion Marcu (74 kg) și Eugeniu Mihalcean (86 kg), au ocupat locul al V-lea. Participarea lotului național de lupte la Campionatul Mondial U-23 de la Las Vegas a fost posibilă cu sprijinul financiar al MEC.