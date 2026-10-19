LIVE TEXT Trei valuri de rachete rusești au lovit Kievul peste noapte, ucigând cel puțin o persoană și rănind alte opt. Război în Ucraina, ziua 1699

UPDATE 12:20 Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte opt rănite după ce mai multe valuri de rachete rusești au lovit Kievul în noaptea de 19 octombrie, potrivit Kyiv Independent.

Mai multe explozii au zguduit capitala Ucrainei chiar înainte de ora 23:00, cu alte atacuri în jurul orelor 3:00 și 7:00, au raportat jurnaliștii Kyiv Independent aflați la fața locului. Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei (DSNS) a declarat că au fost raportate pagube în cel puțin trei districte.

O persoană a fost ucisă în districtul Desnianskyi, unde o clădire nerezidențială a luat foc, iar o stație de metrou a fost avariată, a declarat DSNS. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a raportat anterior că o femeie de 21 de ani a fost ucisă.

Stațiile de metrou supraterane Chernihivska și Lisova au fost închise temporar pentru reparații, au declarat oficialii orașului.

Cinci persoane au fost rănite în districtul Solomianskyi după ce o clădire rezidențială cu 25 de etaje a fost avariată, a raportat primarul Kievului.

Fotografii cu centrul comercial și de divertisment Cosmo Multimall, avariat în districtul Solomianskyi, au apărut pe rețelele de socializare în urma atacului.

Kliciko a raportat, de asemenea, daune aduse unui centru medical din același district. Unda de șoc a spart peste 200 de ferestre, a deteriorat uși și tavane și a deteriorat echipamente medicale, a spus el.

Niciun membru al personalului centrului medical nu a fost rănit și nu existau pacienți în interiorul unității în momentul atacului.

Atacurile rusești au afectat, de asemenea, așezările din regiunea Kiev, care înconjoară capitala. În Irpin, situat la aproximativ 20 de kilometri de Kiev, șase persoane au fost rănite, inclusiv trei copii, în timp ce alte trei rămân dispărute. Operațiunile de căutare sunt în desfășurare, potrivit lui Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare Regionale Kiev.

UPDATE 10:40 În această noapte, trupele rusești au atacat din nou regiunea Jîtomîr. Mai multe incendii au izbucnit la instalații de infrastructură critică. Salvatorii le-au stins, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

„Din cauza semnalelor de alarmă constante, personalul și echipamentele au fost evacuate în locuri sigure”, informează salvatorii.

Preliminar, nu au existat decese sau răniți.

UPDATE 08:25 O persoană a murit și alte persoane au fost rănite în urma unui atac balistic al forțelor ruse asupra capitalei Ucrainei.

Acest lucru a fost raportat de Administrația Militară a orașului Kiev, potrivit Ukrinform.

„Din păcate, o persoană a fost ucisă în urma atacului”, se arată în postare.

Potrivit Administrației Militare a orașului Kiev, alte două persoane au fost, de asemenea, rănite și primesc îngrijirile medicale necesare.