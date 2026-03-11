Aur la Campionatul European U-23 pentru moldoveanul Alexandr Gaidarlî

Luptătorul de stil liber Alexandr Gaidarlî a devenit campion european la categoria de până la 70 kg, rezervat sportivilor cu vârsta sub 23 de ani, după ce l-a învins în finala mare pe rusul Mahomed Emi Elteemirov, cu scorul de 3-1.

Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, până a ajunge în ultimul act al categoriei de greutate de până la 70 kg, sportivul moldovean a repurtat trei victorii categorice, fără a pierde vreun punct.

Aceasta este a doua medalie cucerită de Alexandr Gaidarlî la Campionatul European U-23, după cea de bronz obținută în 2025.

Campionatul European U-23 se desfășoară în acest an în Serbia.