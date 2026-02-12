Europarlamentarul Dan Barna, ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova – Uniunea Europeană

Europarlamentarul Dan Barna a fost ales joi, 12 februarie, vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova – Uniunea Europeană, a anunțat acesta pe pagina de Facebook.

„Le mulțumesc colegilor pentru încredere, dar mai presus de orice, privesc acest vot ca pe o responsabilitate într-un moment istoric. Istoria Europei se scrie acum la granița noastră de est. R. Moldova are în față o fereastră de oportunitate extraordinară pentru a se desprinde definitiv de influența nefastă a Estului și a-și ocupa locul meritat în familia europeană”, a scris Dan Barna pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului, rolul său în cadrul Delegației de va concentra pe:

Sprijin concret în lupta cu războiul hibrid și dezinformarea.

Presiune constantă la Bruxelles pentru accelerarea negocierilor de aderare.

Asistență pentru reformele necesare în justiție și economie.

„Negocierile trebuie să fie riguroase tehnic, dar conduse cu o ambiție politică clară: o integrare ireversibilă. Sunt aici pentru a mă asigura că vocea Moldovei se aude puternic în Parlamentul European și că frații noștri de peste Prut nu sunt singuri pe acest drum”, a scris Dan Barna.

Comitetul parlamentar de Asociere RM – UE (CPA) a fost instituit urmare intrării în vigoare cu titlu provizoriu a Acordului de Asociere RM-UE, la 1 septembrie 2014. Această platformă interparlamentară reunește eurodeputați și membri ai Parlamentului R. Moldova, având ca obiectiv principal discutarea progreselor privind reformele sectoriale, precum și a altor priorități pe dimensiunea integrării europene.