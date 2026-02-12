Europarlamentarul Dan Barna, ales vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova – Uniunea Europeană
Europarlamentarul Dan Barna a fost ales joi, 12 februarie, vicepreședinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova – Uniunea Europeană, a anunțat acesta pe pagina de Facebook.
„Le mulțumesc colegilor pentru încredere, dar mai presus de orice, privesc acest vot ca pe o responsabilitate într-un moment istoric.
Istoria Europei se scrie acum la granița noastră de est. R. Moldova are în față o fereastră de oportunitate extraordinară pentru a se desprinde definitiv de influența nefastă a Estului și a-și ocupa locul meritat în familia europeană”, a scris Dan Barna pe Facebook.
Potrivit europarlamentarului, rolul său în cadrul Delegației de va concentra pe:
- Sprijin concret în lupta cu războiul hibrid și dezinformarea.
- Presiune constantă la Bruxelles pentru accelerarea negocierilor de aderare.
- Asistență pentru reformele necesare în justiție și economie.
„Negocierile trebuie să fie riguroase tehnic, dar conduse cu o ambiție politică clară: o integrare ireversibilă. Sunt aici pentru a mă asigura că vocea Moldovei se aude puternic în Parlamentul European și că frații noștri de peste Prut nu sunt singuri pe acest drum”, a scris Dan Barna.
Comitetul parlamentar de Asociere RM – UE (CPA) a fost instituit urmare intrării în vigoare cu titlu provizoriu a Acordului de Asociere RM-UE, la 1 septembrie 2014. Această platformă interparlamentară reunește eurodeputați și membri ai Parlamentului R. Moldova, având ca obiectiv principal discutarea progreselor privind reformele sectoriale, precum și a altor priorități pe dimensiunea integrării europene.